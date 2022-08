„Kompletně obměnili tým oproti minulé sezoně, v níž hráli skvěle. Viděl jsem je v televizi. Ale vůbec bych je nepodceňoval, naopak. Mají hodně šikovných hráčů. Jsou spolu možná trochu kratší dobu, ale určitě nás nečeká nic jednoduchého,“ upozornil bek Milan Havel.

Bílek: S Tiraspolem musíme hrát jako proti Helsinkám. V sestavě mám dva otazníky

Český mistr je přesto favoritem. „Šeriff má v týmu výrazné individuality a budeme se muset zaměřit na to, abychom je pokryli. Na druhou stranu by mužstvo Tiraspolu nemuselo být úplně kompaktní. Toho bychom zase měli využít naším týmovým výkonem,“ plánoval asistent trenéra Pavel Horváth.

„Naše defenziva musí být pozorná, ale chceme hrát směrem dopředu aktivně, chceme si vytvářet situace, kdy se budeme dostávat do pokutového území a do zakončení. Jedeme sem jednoznačně s cílem udělat dobrý výsledek pro odvetu, ale půjdeme do zápasu i s tím, že ho chceme vyhrát,“ doplnil kouč Michal Bílek.

Západočeši odletěli do Moldavska včera. Úvodní zápas 3. předkola se bude hrát dnes od 19.00 v Kišiněvě, kde má Šeriff azyl. Tiraspol totiž leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Plzeňští už mají jistotu účasti minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Liga mistrů je ovšem obrovským lákadlem. K tomu ale Viktoria potřebuje vyřadit ještě dva soupeře. „Samozřejmě jsme rádi za to, že máme jistotu pohárů na podzim, ale my bychom rádi šli dál. Skupina Ligy mistrů je ale furt daleko,“ uvedl obránce Havel.

Musíme se vyvarovat zbytečných chyb, ví obránce Viktorie Havel

Postup do hlavní fáze by do klubové kasy přinesl 385 milionů korun. Posledních pět pokusů Plzeň promarnila. Snad mistr nedopadne jako Slavia v roce 2009, kdy ji Šeriff vyřadil právě ve 3. předkole Ligy mistrů.