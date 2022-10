Čím si vysvětlujete dva tak rozdílné poločasy?

Bayern je špičkový tým, vynikající v útočný fázi. Mají rychlé hráče a nám jejich pohyb dělal velký problém. Nedařilo se nám s nimi zachytávat, poměrně snadno se k nám dostávali a dávali branky. Čtyři góly, které jsme v první půli inkasovali, byla velká nepříjemnost a Udělali jsme změny v sestavě, i když některé vynucené. Kopic odstoupil kvůli svalovému zranění, o půli jsme museli vystřídat Jemelku, který měl problémy s ramenem, i Havla s pohmoždenými žebry. Vedle personálních změn jsme trochu pozměnili i rozestavení. Výsledkem byl výborný výkon a vyhraná půle 2:0.

K vítězství ve druhém poločase přispěl výrazně střídající Jan Kliment, střelec druhého gólu. Jak byste jeho výkon zhodnotil?

Honza Kliment tu půli odehrál skvěle. Má výborný pohyb i výběr místa v pokutovém území soupeře, což potvrdil i při svém gólu. Nebyla to úplně jednoduchá pozice, přesto jí zvládl a jsem rád, že je po zranění zpátky.

Říkáte si, jak by zápas s Bayernem asi vypadal, pokud byste takhle aktivně hráli od začátku?

Ale my jsme do utkání vstoupili aktivně, jenže soupeř nás přehrával i ve chvílích, kdy jsme byli zformovaní. Snadno se k nám dostával a skóroval. Po pauze jsme začali hrát na tři stopery a náš výkon byl lepší. Je však těžké říct, jak by to vypadalo, kdybychom v takovém rozestavění zápas začali. Zvlášť, když je nutno říct, že i Bayern o půli řadu hráčů vystřídal.

Co se honí trenérovi hlavou o poločase, když jeho tým prohrává 0:4 a nevypadá to, že by měl soupeř ubrat?

Nezačali jsme úplně špatně, jenže už v 10. minutě jsme z první vážnější akce soupeře dostali hned první gól. Což s vámi zatřese. Pak tam napadaly další branky, vlastně podobně jako před týdnem na Bayernu. Jen tehdy čtvrtý gól nebyl uznám pro ofsajd. A prohrávat takhle rychle 0:4 je pro všechny nepříjemné. Pro trenéry i pro hráče, a proto jsme hrozně rád, že to kluky nepoložilo a druhou půli odehráli výborně. Dali jsme dva góly a měli jsme i další šance, které gólem zaváněly. Jako třeba ta Luďka Pernici, kterou fantasticky chytil gólman.

Jak moc byste do sestavy sáhl i pokud by změny nebyly vynucené zdravotními potížemi hráčů?

Už v průběhu první půle jsme nějaké změny plánovali, ale tím, že přišla zranění, jsme to museli korigovat. Šli by tak dolů asi jiní hráči, ale nakonec všichni střídající kluci odvedli dobrou práci. Ať třeba Jirka nebo Holík.

Zvyšoval jste o poločasové pauze v kabině hlas?

Ne, to by k ničemu nebylo. Naopak bylo třeba zachovat klid a reagovat na situaci, která nastala. Řekli jsme si, že je třeba zápas důstojně dohrát a jak toho dosáhnout. Povedenou druhou půli jsme potřebovali jako sůl, už vzhledem k dalším zápasům ať už v Lize mistrů nebo v domácí soutěži. A my jsme si tím výkonem v druhém poločase zvedli sebevědomí před Jabloncem.

Byl to ze strany Viktorie výkon na hranicích současných možností týmu?

Ta druhá půle byla opravdu dobrá. Porazit Bayern 2:0 je obrovské povzbuzení, jsem za to moc rád, zvlášť proto, že jsme to zvládli herně, výsledkově i fyzicky. Což je před nedělním utkáním v Jablonci dobrá zpráva. A byla to odměna i pro naše fanoušky, kteří tým podporovali celý zápas, i ve chvílích, kdy se nám nedařilo.