Sedl si do tiskového střediska na stadionu Fadila Vokrriho, za chvíli ho čekal předzápasový trénink. Klasicky mluvil v klidu, takový je i na hřišti. Češi si navíc jeho stoický postoj budou potřebovat udržet, sobotní duel se totiž bude hrát ve velmi bouřlivé atmosféře.

Kosovci jsou hrdí a nadšení, vždyť jejich národní tým hraje oficiální zápasy jen dva roky.

Marku, překvapuje vás, kam se posunuli? V této kvalifikaci bojují o druhé postupové místo společně s Čechy, Bulharskem a Černou Horou.

Nepřekvapuje mě to, neprohráli čtrnáct utkání v řadě. Prošel jsem švýcarskou ligou, poznal jsem jejich hráče, kteří tam působí. Kopat umějí, v reprezentaci to dali dohromady, proto je to velmi slušnej mančaft.

Kosovo je za vámi třetí. Může to být klíčový duel?

To se ukáže. Ale samozřejmě tak to být může. Bereme ho jako hodně důležitý a chceme ho vyhrát. Chceme navázat na poslední dvojzápas.

Poslední dvě utkání kvalifikace jste vyhráli. Jde reprezentace nahoru?

Osobně z toho mám dobrý dojem - stejně jako všichni v týmu. Jsme rádi, že nám to vyšlo, že jsme oba zápasy vyhráli. Snad na to navážeme i tady v Kosovu. Každý makal pro tým, souhra na hřišti byla vidět a nebylo to jen otázkou obrany. Kdokoli z kádru může nastoupit, všichni jsme připravení a je dobře, že trenér má z čeho vybírat. Navzájem si držíme palce, na prvním místě je úspěch týmu a postup na Euro. Proto chceme vyhrát.

Jak na to? Budete chtít Kosovcům fotbal otrávit?'

Nepřemýšlíme tak, že by naším plánem mělo být to protivníkům otrávit. Přijeli jsme hrát fotbal. Obě mužstva budou hrát fotbal. Emoce k tomu samozřejmě patří, ale my takhle opravdu nepřemýšlíme.

V Kosovu jste poprvé. Jaký dojem na vás země zatím udělala?

Pro mě bylo důležité, že cesta byla úspěšná a že jsme tady. Všechno je v pohodě, už se těším, až se začne hrát.