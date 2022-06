"Snažíme se udržet nastavení tak, jak jsme se připravovali na domácí zápasy. Stejně koncentrovaně a kvalitně se chceme připravit na zbylé dva zápasy, abychom byli pořád ve hře a zamíchali pořadím ve skupině," doplnil Chytrý.

Křivda. Měl gól Španělska platit? Míč za čárou jsem neviděl, měl jasno Chytrý

Velmi povedený zápas odehrál útočník Lokomotivu Moskva Jan Kuchta, který na první český gól přihrál a druhý sám dal povedeným lobem přes brankáře. "Nepřekvapilo mě to, já ho vidím na tréninku. Prezentuje se sice fyzickou hrou, atakuje, presuje a dohrává souboje, takže tak nebo z dorážek dává hodně gólů, ale jednoznačně má technické předpoklady," uvedl Chytrý.

"Všichni v realizačním týmu bychom mu přáli, aby se mu povedl nějaký přestup. Jednoznačně ukazuje, že je to hráč, který má výkonnostně na to, aby působil ve velice kvalitním týmu v kvalitní soutěži," doplnil.

Obrovský charakter a srdce

Gól na 1:1 inkasoval národní tým poté, co po zranění Jakuba Jankta dohrával závěr poločasu s deseti hráči. Už předtím musel střídat Jaroslav Zelený "Kdybychom střídali, čelili bychom možnosti jediného střídání ve druhém poločase. Kolem 60. minuty bychom tam poslali všechny hráče naráz, a kdyby se něco stalo, dohrávali bychom v deseti. Nebo s Tomášem Součkem v bráně, pokud by se zranil gólman. Vzali jsme na sebe riziko hrát čtyři minuty v deseti, i teď si stojíme za tím, že to bylo jediné správné rozhodnutí," mínil Chytrý.

Pešek: Narostlo nám sebevědomí. Španěly jsme trochu podráždili

Reprezentanti dokázali už poněkolikáté zaskočit velkého favorita. Doma v minulosti porazili Anglii a remizovali s Belgií, na loňském Euru zase vyřadili Nizozemsko. "K úspěchu vede to, že tým má obrovský charakter a srdce. Dobře se nám s ním pracuje, protože kluci dávají stranou ega a individuální ambice. V momentě, kdy jsme dobře nachystaní a daří se nám naplňovat taktický záměr, jsme schopni čelit i nejkvalitnějším soupeřům," uvedl Chytrý, jehož tým v březnovém play off nepostoupil na podzimní mistrovství světa.

Neúprosné síto

"Mrzí to stejně i bez toho, jak se nám vede teď v Lize národů. Myslíme si, že je tu dobrá generace kluků. Kdybychom byli v plném složení v baráži, měli bychom větší šance dostat se do Kataru. Kvalifikační síto je neúprosné a nepovedlo se nám to. Na druhou stranu tyto zápasy Ligy národů nás povzbuzují v tom, že jdeme správným směrem. Věřím, že se kvalifikujeme na Euro v Německu a kluci se poperou o šanci udělat další úspěch," dodal.