Ve vyprodaném Edenu to bude vřít, emoce budou zase stříkat. Do Vršovic dorazí v neděli večer úhlavní rival z opačného břehu Vltavy. Metropolitní derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bude vrcholem ligového podzimu. Sešívaní se v bitvě o první flek pokusí s podporou fanoušků svrhnout letenské obhájce titulu z trůnu a vzít si zpátky klíč od Prahy.

Liga se třese na derby mezi Spartou a Slavií | Foto: CPA

Na hlavní událost první poloviny sezony se třesou v obou táborech. „V Česku je to největší zápas dvou největších rivalů, dvou největších klubů. Těším se na to, hrajeme doma, přijdou naši úžasní fanoušci a bude vyprodáno, bude úplně plno. Věřím, že nás fanoušci poženou za vítězstvím,“ burcoval na klubovém webu slávistický útočník Ivan Schranz.

Enormní důležitost derby přikládá i Oscar. Liberijský univerzál už zjistil, co zápas pražských rivalů v Česku znamená.

„Derby je pro nás jeden z nejlepších zápasů v lize. Aktuálně si v lize stojíme stejně, takže máme hodně co dokazovat. Pro nás to bude nesmírně důležitý zápas,“ poukázal na vyrovnanou bilanci Oscar.

Stejně to cítí i na Letné. „Derby je obrovský zápas. Člověk to vnímá celý týden, jsou znát emoce v klubu i lidí zvenku, hodně to prožívají. My uděláme všechno pro to, abychom to úspěšně zvládli,“ vzkázal záložník Lukáš Sadílek. „Máme vyrovnanou bilanci v lize, potkají se dva momentálně nejlepší týmy s nejlepší formou. Bude to zajímavý zápas,“ přikývl jeho spoluhráč Jaroslav Zelený.

Emoce budou stříkat

Očekávat se dá tradičně vyhrocená atmosféra. Už předzápasové hecování na sociálních sítích je na hraně. „Zápas může mít různé scénáře, ale bude to válka. Pro oba kluby to hodně znamená,“ zdůraznil Sadílek.

„Netroufám si tvrdit, jak ten zápas bude vypadat, ale vím, že to bude zase boj,“ přikývl Zelený, který je jedním z řady přeběhlíků mezi pravým a levým břehem Vltavy. „Je to pro mě pikantní zápas, ale snažím se ty zápas proti bývalým klubům neprožívat. Ale tohle je speciální.“

Poslední ligové derby vyhrála Sparta:

Zdroj: Youtube

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský doufá, že se po svátečním mači se bude řešit jen fotbal a ne různé excesy.

„Všichni doufáme, že když je takový zájem o zápas a všechno se to sešlo, že to bude velké i fotbalově a po utkání si budeme povídat o akcích a gólech a o tom, že to byl hezký fotbal nahoru dolů,“ přál si Trpišovský.

Už 308. derby vypukne v Eden v neděli od 18 hodin.