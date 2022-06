Sice si musel počkat až do 27 let, ale stálo to za to. Kariéra šikovného záložníka nabrala strmý směr vzhůru. Po postupu do první ligy se mezi českou elitou neztratil. Hradeckého nováčka celou sezonu táhl a vysloužil si pozvánku do reprezentace.

„Nominace pro mě byla velkým překvapením. Popravdě jsem nečekal, že bych se z Hradce mohl probojovat do reprezentace,“ smál se kapitán Votroků, když nečekaně přišel povolávací rozkaz do národního mužstva.

V reprezentaci se nejdříve jen rozkoukával a nasával atmosféru. První dva zápasy Ligy národů proti Švýcarsku a Španělsku sledoval z lavičky. V Lisabonu už ho kouč Jaroslav Šilhavý vyslal na plac a Vlkanova si tak proti Portugalsku odbyl premiéru v národním dresu. Zážitek umocnil fakt, že se na hřišti potkal s hvězdným Ronaldem.

„Bylo to hodně speciální. Ještě v takové atmosféře a proti Ronaldovi a dalším hvězdám. Byl to úžasný zápas, jen škoda, že se prohrálo. I tak na to ale budu do smrti vzpomínat, splnil jsem si sen,“ zářil hradecký záložník v rozhovoru pro YouTube kanál české reprezentace.

Foto: Michal Beránek / Sport

Vlkanova naskočil na posledních dvacet minut. „Nervózní jsem nebyl, na to netrpím. Spíš jsem si to šel užít. Bylo to těžké do toho naskočit, ale bylo to hezký,“ svěřil se. Dokonce vyslal i jednu střelu na bránu. „Neřekl bych, že jsem se té šance zalekl, ale spíš jsem se v tu chvíli špatně rozhodl. Měl jsem střílet na zadní tyč, nebo přihrát.“

Vlkanova, kterého v roce 2016 napadl neznámý muž a zlomil mu krční obratel, se stal horkým zbožím na tuzemské scéně. Krouží kolem něj několik klubů. Slavia ho lanařila už na konci sezony. Je tak pravděpodobné, že v létě přestoupí z Hradce do zvučnějšího klubu. I sám hráč připustil, že by dres po dlouhých letech rád změnil.

Ronaldo byl naštvaný, že nedal gól. Vztek z něj ale vyprchal a rozdával úsměvy

„Mám zprávy od manažera, nechávám to na něm, nechci to řešit. Vím, že se nějací zájemci ozývají, sám o tom ale nic nevím. Kluby se musejí domluvit mezi sebou. Až bude něco konkrétního, řekne mi. Uvidíme, co přijde. V čem mi tahle nominace může pomoct.“

Znovu se může ukázat v neděli v Málaze proti Španělsku, pokud mu Šilhavý dá opět šanci.