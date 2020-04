Přitom když jako mladík odcházel do prvoligového Heraclesu Almelo, tak mu věřil málokdo. Měl zkušenosti jen z třetiligového MSK Břeclav a mládežnických týmů Šardic a Hodonína. Šitbořický rodák se však v zemi trojnásobných finalistů mistrovství světa prosadil. Nejprve působil v prvoligovém Heraclesu Almelo, nyní patří k oporám druholigového týmu z Deventeru.

Jaká je momentálně v Nizozemsku situace ohledně fotbalových soutěží?

Existuje víc scénářů. Svaz přišel s variantou, že by se začalo hrát od června a sezona by se dohrávala až začátkem srpna. To si ale moc nedovedu představit. Třeba mně končí smlouva s týmem Go Ahead Eagles na konci června a podobně na tom bude spousta dalších hráčů. I vzhledem k tomu, že počet nakažených koronavirem stoupá, tak si myslím, že se sezona nedohraje. Pak by snad údajně zůstalo platné pořadí z odehraných zápasů. Z první ligy by se ale nesestupovalo, naopak do ní postupovalo, takže by bylo v příštím ročníku o dva týmy víc.

Jak moc vás omezují bezpečnostní opatření?

Ono jich tady zase tolik není, podle mě se s pandemií snaží v Česku bojovat víc. Jsou tady sice zakázané sportovní a kulturní akce, ale lidi nepoužívají roušky a třeba v parcích se jich normálně potkávají stovky. Já se fyzicky udržuju hlavně tak, že chodím běhat do lesa.

Současná nejistá situace je pro vás asi nepříjemná i kvůli tomu, že vám končí smlouva a potřebujete si najít nové angažmá. Máte něco rozjednaného?

V Deventeru měli zájem na prodloužení smlouvy, jenže to jsme se bavili někdy na začátku roku. Teď nikdo neví, co bude, takže je to složitější. Ale věřím, že bez práce nezůstanu, až tohle všechno skončí.

Vraťme se k vašim nizozemským začátkům. Jak k tomu vlastně došlo, že neznámý hráč z Moravskoslezské fotbalové ligy přestoupí do tak kvalitní soutěže?

Tehdejší břeclavský sportovní ředitel Michal se znal se Zdeňkem Nehodou a jejich agentura mi angažmá v Almelu dojednala. Mně se tenkrát dost dařilo, dával jsem hodně gólů, tak jsem je docela zaujal.

Jaké byly vaše začátky v novém prostředí?

Všechno bylo mnohem náročnější, často jsem byl po tréninku vyřízený, že jsem odpoledne prospal. Přece jen rozdíl mezi třetí českou ligou a první nizozemskou se musel projevit. Měl jsem toho docela dost, takže ani na nějaké přemýšlení nebyl čas.

Nikdy jste svého rozhodnutí nelitoval?

To určitě ne. Kompletně mi to změnilo život a myslím, že k lepšímu. Kdoví, kde bych teď byl. Už se cítím napůl jako Holanďan a nejspíš tady zůstanu i po kariéře. Mám tady dům, přítelkyni a ročního syna.

Přesto jste byl předloni na zkoušce ve Viktorii Plzeň. Byl jste zklamaný, že se nakonec přestup neuskutečnil?

Já byl trošku zklamaný z toho, jak to celé probíhalo. Do té doby jsem ve špičkovému českém týmu nebyl a od účastníka Ligy mistrů jsem čekal něco extra. Třeba proti Almelu to ale nějaký velký rozdíl nebyl, to takový Ajax je podle mě úplně jinde po všech stránkách. Dost mi taky vadilo, že jsme pořád jen běhali, v Nizozemsku se víc pracuje s míčem i v letní přípravě. A taky tam s hráči víc komunikují, v Plzni se se mnou nikdo moc nebavil. Celkově to ale beru jako pozitivní zkušenost.

Sledujete ještě vůbec český fotbal?

Na dálku to určitě sleduju, přes internet jsem docela v obraze. A je mi docela smutno, když vidím, jak to jde v poslední době v Břeclavi od deseti k pěti.