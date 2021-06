Trenér David Moyes se chce pojistit pro případ, že by přišel o největší hvězdu týmu Declana Rice. O anglického reprezentanta se přetahují velkokluby Manchester United a Chelsea. West Ham navíc čeká Evropská liga a potřebuje posílit.

West Ham close in on £14m Alex Kral deal and want him signed before #Euro2020 https://t.co/HKK7FXnsRc pic.twitter.com/0fG0VEz2Lz