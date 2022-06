Celé to začínalo jako klasická bitva mezi Letnou a Vršovicemi. Později se z toho stala válka o Prahu a dnes už je ze soubojů odvěkých rivalů s dominantním písmenem „S“ na hrudi tradiční delikatesa pro celou fotbalovou republiku.

A fanoušky Sparty a Slavie už zdaleka nenajdete jenom v ulicích hlavního města. Oba nejslavnější české týmy mají své bohaté základny téměř po celé zemi. Od západu až po daleký východ. A je úplně jedno, jestli jste zrovna v Aši nebo Karviné. Věčné krveprolití o vzácný klíč primátora Prahy hltají všechny kouty země bez jediné výjimky.

Profesionální Jidáš, fakující Mr. Bean. Sešívaní se trefují do exslávisty Kuchty

Prohodit dres mezi těmito dvěma lukrativními zastávkami tak představuje pro samotné fotbalisty něco absolutně nepředstavitelného. Vyměnit bez ostychu rudý dres za sešívaný nebo sešívaný za ten rudý? Jednoduše zrada. Zrada, kterou však fanoušci jen tak neodpouští. A často ani nezapomenou.

Nemilé přivítání zažil i Poborský

Přitom první horký přestup mezi pražskými rivaly se udál už v roce 1897. Dresy věčných rivalů později vyměnili vicemistři světa i Evropy, tuzemské naděje i pozdější legendy domácího fotbalu. Slovo tradice je v tomto případě zřejmě příliš troufalé, přesto se z trasy napříč hlavním městem stala poměrně pravidelná linka.

Prvním případem v novém tisíciletí se stal v roce 2001 defenzivní pilíř a bývalý vicemistr Evropy Pavel Novotný, který dres pražských rivalů vyměnil hned dvakrát. Titul vyhrál na obou frontách, největší ohlas však vyvolal až závěrečný přesun z Letné do Vršovic po úspěšném mistrovském všem Sparty.

Pikantní přestup. Exslávista Kuchta se vrací do Prahy, posílí útok Sparty

Velice zajímavou cestu pražskými ulicemi prošel rovněž kolega Novotného z reprezentace Patrik Berger, jenž jako malý začínal v rudém dresu, do světové ikony přitom vyrostl v sešívaném trikotu. Po několika letech v zahraničí se později vrátil domů a jeho comeback rozproudil mezi fanoušky pořádné emoce. Očekával se přesun do Edenu, Berger ovšem navlékl sparťanský dres.

Své si musela vytrpět i taková hvězda jako Karel Poborský, jenž si za jediný rok strávený na Slavii vybudoval v klubu pozici naprosté legendy. Jenže když se po vícero lukrativních evropských štacích vrátil domů, nečekaně se upsal na Letné. Fanoušci sešívaných zuřili, ve vzájemných zápasech to šikovnému záložníkovi dávali náležitě pocítit. A z Poborského byl rázem prachobyčejný zrádce.

Pešiceho „zrada“ až v Okresním přeboru

Opačnou cestu zase zvolil uznávaného stopera Ericha Brabce, ten se dvou sezónách na Slavii rozhodl pro tureckou angažmá, po níž se však nevrátil zpátky do Edenu, ale naopak zavítal mezi rudé válečníky. „Brabec je zrádce!“ skandovalo se dlouho v průběhu vzájemných duelů.

Obě pražské stanice si vyzkoušeli i fotbaloví dezertéři Pavel Horváth s Jiřím Štajnerem či Josefem Pešicem, jehož rozporuplný přesun mezi rivaly navíc zazněl iv legendárním seriálu Okresní přebor. „Je to normální zrádce, ty vo*le!“ zaznělo z úst Ondřeje Vetchého alias Jirky Luňáka.

Fotbalový záložník pražské Sparty Lukáš Vácha.Zdroj: ČTK/Milan Kammermayer

Ovšem ty pravé pikantní přestupy, které s sebou nesly neuvěřitelnou vlnu emocí a zároveň rozpoutaly mezi oběma kluby hotové peklo, se pod záře reflektorů dostaly až v posledních letech. Hlavní roli v této pražské přestřelce obsadila zejména Slavia.

Na Letné se příliš sešívaných nevítalo, za zmínku snad stojí jen případy Bořka Dočkala či Lukáše Váchy, pro které byla Slavia srdcovou záležitostí hlavně v mládežnických kategoriích. I přesto si takový Vácha musel v Edenu, zejména pak od Tribuny Sever, leccos vyslechnout a vytrpět.

Slavia jako zloděj na Letné

To největší haló se odehrávalo přímo ve Vršovicích. Slavii nedělalo žádné problémy přetahovat od svého ústředního rivala ty největší ikony, třeba jako v roce 2015 v případě záložníka Josefa Hušbauera. „Zazdil jsi svou kariéru, Pepo. Měli jsme tě rádi, ale teď tě nesnášíme,“ ozývalo se z tábora Letenských.

Kapitána Vlkanovu láká zámoří: V hlavě mám nastavené, že chci z Hradce odejít

Pořádně horko bylo taktéž kolem rumunského šikuly Nicolaea Stanciua, jenž přesedlal na druhou stranu barikády po krátké epizodě v Saudské Arábii. Slova o tom, jak Spartu neopustí bez zisku titulu, upadla do zapomnění. Stanciu se vrátil do Česka, ale rudý dres vyměnil za ten sešívaný. Sparťanští fanoušci jej nadobro odepsali, téměř každý dotek s balónem v derby doprovázelo hlasité pískání.

Před posledním případem Jana Kuchty si o pořádnou pozornost řekl srbský záložník Srdjan Plavšič, jenž celý přesun mezi pražskými „S“ vyšperkoval tím, že od samého začátku jednání tvrdil, že by do Slavie nikdy nešel a že se jedná o pouhou novinářskou báchorku. A za pár týdnů už se fotil v sešívaném dresu na tribuně Edenu.

Srdjan Plavšič to od svých bývalých naposledy v derby pořádně schytal.Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

Ani on to pak v průběhu sezony neměl vůbec jednoduché. Na hřišti se v novém týmu trápil, kromě toho si ze vzájemné bitvy s bývalými posledními odnesl pořádně bolavé šrámy a hrací plochu tehdy opouštěl po jedné noze. Jako sešívaný, co zradil rudé. Naprosto ikonicky.