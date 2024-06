Rodinná pouta. Česko zničil Conceicao junior, táta před 24 lety šokoval Němce

Česká fotbalová reprezentace padla v úvodním duelu Eura 1:2 s Portugalskem. Vyrovnaný stav platil až do nastavení, v němž však rozhodl střídající benjamínek Francisco Conceicao, který zároveň zapsal premiérový gól v reprezentaci. 21letý mladík tak zastínil veterány Cristiana Ronalda a Pepeho. Jeho táta Sergio se stal rovněž ústřední postavou ME, a to v roce 2000, kdy se blýskl hattrickem proti Německu. Oba navíc pojí stejný post i klub.

