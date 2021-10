Nejvíc to tehdy odnesl brankář Ondřej Kolář, kterého zcela bezohledným způsobem sestřelil Kemar Roofe. Jeho pokus o kung-fu skončil zlomeninou čelní kosti, kvůli které gólman skončil na marodce a mj. přišel o účast na mistrovství Evropy.

Ano, teď hrají Rangers se Spartou, ale čeští fanoušci nezapomínají. Pokud si hosté ze Skotska mysleli něco jiného, z omylu je vyvedl už středeční přílet na pražské letiště. Když hráči odcházeli do připraveného autobusu, několik přihlížejících si je natáčelo a na jednom videu na sociální síti je slyšet mužský hlas, jak provokuje Rooofea.

„Ahoj kámo, přijel si zranit dalšího brankáře?“ táže se muž, a zatímco fotbalista s pokerovou tváří prošel kolem něj, dodal srdečný pozdrav: „Řezníci z Glasgow!“

Looking forward to a Roofe masterclass in Prague to shut these inbred cretins up. ??⚪ pic.twitter.com/Sj7p09zLLt