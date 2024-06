V českém fotbale působil sice jen dvě sezony, zanechal zde ale dojem, jaký leckdy budují trenéři mnohem větší část kariéry. Brian Priske zapůsobil na řadu českých trenérů, kterým se jeho práce ve Spartě stala inspirací. Deník oslovil některé z nich.

FORTUNA:LIGA, 30. kolo: Sparta - Plzeň 1:1 a oslavy titulu Sparty. | Foto: Martin Bouška

Dva tituly po sobě, vítězství v domácím poháru a osmifinále Evropské ligy. To je vizitka, ke které se trenéři obvykle dopracovávají mnoho let a většina z nich si o tom nakonec může nechat jen zdát. Brianu Priskemu na to stačily dvě sezony.

Přitom start neměl vůbec dobrý. „Vstup do Sparty neměl rozhodně skvostný, jsem toho názoru, že český trenér by to nepřežil,“ myslí si trenér čerstvě prvoligové Dukly Praha Petr Rada.

Jenže Dánský lodivod přežil. A velký podíl na tom má i sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „Je to i filozofie Tomáše Rosického, v něm měl Priske velikou výhodu, stál za ním a měl s ním trpělivost. Tomáš prošel velká mužstva v zahraničí. Ví, jak to funguje. Sportovní ředitel si vybere trenéra a spolu tu káru táhnou. Tohle tady Tomáš zavedl, venku to funguje, tak by mělo i u nás. V tom byla ta Priskeho výhoda. Tomáš je přemýšlivý trpělivý kluk, vyzrál, vede klub samostatně, klobouk dolů,“ pokračuje Rada.

Priske posunul pracovitost o level, říká Kováč. Dostal se s ním i do křížku

Roli hrály i podmínky, které Brian Priske ve Spartě dostal. „Přinesl třeba to, že dostal takovou smlouvu, ekonomickou, jakou by tady český trenér nedostal. Když takovou máte, je vaše pozice silnější,“ myslí si trenér, který v minulosti vedl i českou fotbalovou reprezentaci.

Obrovské ocenění Sparty a Rosického

Přínos Rosického vidí i bývalý gólman Dominik Rodinger. „Odchod pana Priskeho beru jako obrovské ocenění Sparty a práce pana Rosického. Osobně jsem od něj čerpal už v průběhu jeho angažmá. Ať už jeho skvěle přípravené motivační věci přes zápasem, či celkové vystupování na věrejnost. Je mi to hodně blízké, protože uměl výborně prodat práci, kterou dělal se svým realizákem a málokdy zmínil sám sebe,“ vyzdvihuje i trenérovu skromnost.

„A v neposlední řadě taktickou vyzrálost a přípravy na utkání, či reakce v průběhu. Moc mu držím palce a děkuji za práci, kterou zde ukazoval,“ doplňuje trenér třetiligové Hostouně.

Další aspekty přidává nový trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč. „„Ne, že by čeští trenéři nebyli pracovití, on ale pracovitost a náročnost ještě o jeden level posunul. Měl jasnou vizi, za kterou šel, k tomu změnil systém hry. Pro nás trenéry je jeho práce inspirativní,“ říká kouč, který na sever Čech přišel z Pardubic.

Priskeho dojemné loučení. Trenér poslal fanouškům Sparty silný vzkaz

Petr Rada se ještě jednou pozastaví u osoby bývalého hráče Dortmundu či Arsenalu. „Přivedl si svůj realizační tým, všichni spolupracovali. Vyšly jim přestupy cizinců, které udělali s Tomášem Rosickým, noví hráči zapadli do hry, do pozic, které chtěli,“ poukazuje.

Upozorňuje i na prvky typické pro zahraniční fotbal. „Přinesl zajímavý výběr hráčů a takový klid ve fotbalovosti, soudržnost v pozadí. Drželi pospolu, třeba to kolečko po zápase, to se dělá většinou v Německu, ale tady to před tím nikdo nedělal,“ říká.