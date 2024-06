Pražskou Spartu definitivně opouští Brian Priske. Dánský kouč, který stojí za dvěma mistrovskými tituly, odchází na další štaci do nizozemského Feyenoordu Rotterdam. Informaci už potvrdily oba kluby. Na lavičce Sparty jej nahradí dosavadní asistent Lars Friis.

Trenér Brian Priske uděluje pokyny Adamu Karabcovi. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Brian Priske přišel do Sparty v létě 2022, a ačkoliv vstup do svého pražského angažmá neměl příliš úspěšný, když Sparta vypadla z předkola Konferenční ligy či prohrála v derby se Slavií, nakonec za sebou zanechává úspěšnou stopu.

Sezonu zakončil ziskem mistrovského titulu, na kterém se už coby asistent podílel i Lars Friis, který nyní střídá Priskeho na pozici hlavního kouče.

Mistrovský titul dokázala Sparta pod vedením dánského trenéra obhájit v nedávno skončené sezoně, navíc přidala prvenství v domácím poháru a v Evropské lize dokráčela do osmifinále, kde skončila na kopačkách slavného Liverpoolu.

„První titul provázela určitá nejistota, která byl způsobená tím, že jsme čekali dlouhých devět let. Museli jsme tedy být hodně odolní. V druhé sezoně jsme ovšem jasně ukázali, že jsme nejlepším týmem v Česku. Byli jsme po celou dobu dominantní, hráli skvělý fotbal, vybojovali double a zapsali rekordních ligových 87 bodů. Jsme neskutečně hrdí na to, že kluci titul obhájili. S podobným úspěchem jsem se ve své kariéře doposud nesetkal, stejně tak jako mnoho mých kolegů,“ shrnul sedmačtyřiceti letý Dán své angažmá pro klubový web.

Pokračovatel v nastaveném systému

Spokojenost s jeho působením pochopitelně panuje i ve Spartě. „Brian dal Spartě dva krásné roky, ve kterých jsme byli opravdu úspěšní. Získali jsme tři trofeje a v druhé sezoně jsme se úspěšně prezentovali i v Evropě. Máme za sebou období, které nás všechny obohatilo, posílilo a přineslo spoustu radosti,“ hodnotí sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický.

Nový trenér Lars Friis podepsal se Spartou víceletý kontrakt. Klub chce s jeho trenérským vedením pokračovat v práci podle nastaveného systému. „Proto jsme zvolili Larse. Je to právě on, kdo má všechny předpoklady, aby se stal úspěšným koučem Sparty. Mluvím o jeho vnímání tréninkového procesu, způsobu koučinku, představě o obrazu hry a jeho taktické vybavenosti,“ říká sportovní ředitel AC Sparta Praha Tomáš Rosický. „Zároveň už víme, že má přesah i směrem k práci v dalších našich kategoriích. Je to velmi pracovitý člověk, který měl na našem herním projevu v posledních osmnácti měsících velký podíl,“ vysvětluje Rosický.

„Fakt, že znám prostředí a všechny kolem, celý přesun do pozice hlavního kouče výrazně usnadňuje. Vím, jak jsou nastavené interní procesy, jaké tu jsou cíle a očekávání. Když navíc dostanete takovouto nabídku od klubu jako je Sparta, není nad čím přemýšlet,“ přiznává Lars Friis.