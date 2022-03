Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý na nominační tiskové konferenci uvedl, že věří, že klíčový reprezentant Schick po zranění bude k dispozici pro semifinále baráže ve Švédsku a případné finále v Polsku.

Za národním týmem se dvěma přestupy. Kuchta chce reprezentovat za každou cenu

Poslední zprávy z Leverkusenu však příliš optimistické nejsou. "Patrik je v rehabilitačním tréninku a ještě neabsolvoval žádný trénink s týmem. Stresy v individuálním tréninku jsou jiné než ty v týmovém. Pro Wolfsburg zatím nepřichází v úvahu," řekl kouč Bayeru Gerard Seoane.

Tým doplní Pekhart s Havlem

Druhý nejlepší střelec této bundesligové sezony chyběl ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy proti Bergamu a zřejmě vynechá i duel s Wolfsburgem. V médiích se objevila spekulace, že pokud Schick nenaskočí ani do jednoho z těchto dvou soutěžních zápasů, Leverkusenu ho na reprezentační sraz nepustí. Takovou dohodu však vyloučil Šilhavý.

"Nemluvil jsem s nikým, že by tohle byla podmínka, taky jsem to četl v médiích. Dovedu si představit, že když hráč nemůže nastoupit v neděli a v pondělí je sraz, asi by se spojili lékaři. Mám z toho dobrý pocit. Patrik je natěšený a věří, že bude k dispozici," uvedl šedesátiletý kouč v úterý.

Šilhavého trápí obrana, v útoku počítá se Schickem. Je natěšený, říká kouč

Šilhavý nominaci doplnil o dvě jména. V pondělí se na srazu národního týmu budou hlásit také krajní obránce Milan Havel a hrotový útočník Tomáš Pekhart. Pokud trenéři nebudou muset řešit absence, bude reprezentace v tomto složení bojovat o postup na světový šampionát.

„Už na tiskové konferenci jsem naznačil, že minimálně jedním dodatečně nominovaným hráčem bude obránce. Jak Milan Havel, tak Tomáš Pekhart už mají s reprezentací zkušeností, takže víme, že nám pomůžou,“ uvedl trenér národního týmu.