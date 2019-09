Od začátku bylo znát, že se předzápasové předpoklady potvrdí. Kosovo není rozhodně slabé mužstvo, navíc ho domácí prostředí dokáže pozvednout o pár levelů výše. Na vyprodaném stadionu se pískalo už při české hymně, poté i při úsecích, kdy hosté drželi balon. Když jeden z kosovských hráčů udělal vlastně nic neřešící skluz, tribuny hučely jak při gólu.



Této síle chtěl čeli trenér Jaroslav Šilhavý i jedním nečekaným tahem v sestavě. Levého obránce hrál místo stabilního člena základní jedenáctky Filipa Nováka Jan Bořil. Slávista se dostal na hřišti od první minuty zřejmě kvůli skvělému nedávnému výtečnému výkonu v play off Ligy mistrů proti Kluži.

Chvíle hlavní hvězdy

Začátek zápasu přes domácí nadšení vyšel Čechům. Často drželi míč, do dobré příležitosti se dostal záložník Vladimír Darida. Vypálil však do středu brány a gólman Arijanet Murič ani nemusel ukázat, proč si ho vybral slavný Manchester City.

Poté už přišly chvíle hlavní české hvězdy Patrika Schicka. Útočník neprve vystřelil nad a v 16. minutě už skóroval. Zakončil skvělou kombinaci začinající už od obrany. Finální asistenci si zapsal Jakub Jankto, asi nejlepší Čech na trávníku.

Vedení však hosté udrželi jen čtyři minuty. Stoper Ondřej Čelůstka společně se Schickem zazmatkovali při rozehrávce, Kosované se dostali do brejku a Vedat Muriqi zblízka vyrovnal. Tenhle urostlý útočník byl celý zápas vynikající, česká obrana s ním měla kupu potíží.



Další zásadní moment přišel ve 32. minutě. Hosté se dostali do rychlého protiútoku čtyř proti dvěma. Míč vedl Schick a na konci akce vystřelil přes obránce. Murič výborně zasáhl. Schick si však mohl vybrat lepší řešení, na pravé straně byl úplně sám Lukáš Masopust. I tento moment se hostům vymstil. Po změně strana totiž byli domácí nebezpečnější. A to především po hových kopech. Nejprve se zaskvěl brankář Tomáš Vaclík, když chytil hlavičku kapitánovu Amiru Rrahmanimu.

Kolaps české obrany



Jenže v 66. minutě už ani on nestačil zasáhnout. Češi naprosto zkolabovali při bránění, na přihrávku po zemi si naběhl bek Mergim Vojvoda a trefil se po zemi k tyči. Nadšení na stadionu ještě narostlo. Kosované se totiž před utkáním sami pasovali ro role outsidera. A najednou byli tak blízko…

Trenér Šilhavý se rozhodl, že se pokusí zvrátit stav silou. Do hry šli útočník obři Michael Krmenčík s Martinem Doležalem. Šance také přišly: Krmenčík měl dvě, Dolažel jednu, Tomáš Souček další. Ani jedna se však neujala. Proto Češi prohráli souboj o druhé místo v kvalifikační skupině.

Kosovo - ČR 2:1 (1:1)



Branky: 20. Muriqi, 66. Vojvoda - 16. Schick. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Muriqi - Čelůstka, Masopust. Diváci: 13.500.



Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj - Voca, Halimi (87. Rashkaj) - Zhegrova (56. Muslija), Celina, Rashani (51. V. Berisha) - Muriqi. Trenér: Challandes.



ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil - Darida, Souček - Masopust (80. Doležal), Král (72. Hušbauer), Jankto - Schick (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.