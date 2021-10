Při posledním zářijovém srazu jste řešili mraky zdravotních potíží a následných omluvenek. Bylo to tentokrát jednodušší?

Tým se nám skládal mnohem lépe, tedy chci tomu věřit. Nechci totiž předbíhat, mnozí z hráčů mají před sebou ještě dva zápasy, jeden pohárový a jeden ligový. Věřím, že všichni nominovaní budou v pořádku připraveni na sraz. Je to pro nás důležité, chceme se prezentovat v tom nejlepším světle.

V nominaci není klíčový obránce Ondřej Kúdela. Je to problém?

Je to složité, ale dlouho nehrál a po zranění ještě nenastoupil. Slavia ještě hraje pohár a derby se Spartou, proto je Ondra mezi náhradníky. Potom se domluvíme. Může být donominovaný, v tom případě by nás jelo o jednoho víc.

V seznamu jsou jen tři útočníci. Změní se to?

Ano, určitě bude ještě jeden přidán.

Jste rád, že se vrací Patrik Schick. V minulých zápasech chyběl kvůli trestu. Vyloučen byl právě ve Walesu, s nímž hrajete první duel příští pátek.

Představoval bych si, aby se zdravě naštval, to by od něj byla ideální odpověď. (usmívá se) Ale nemůžeme to brát jako nějakou vendetu, jako že nám ublížili. Musíme se dobře připravit a zvládnout zápas se vším všudy.

Do baráže podle všeho postoupíte i ze třetího místa ve skupině díky výkonům v Lize národů. Je pro vás přesto druhé místo, o nějž bojujete s Walesem, důležité?

Jednoznačně. V semifinále baráže bychom totiž hráli doma, byli bychom nasazení. A když pominu tento fakt, chceme se ukázat před plným stadionem. Kdyby se opakovala Anglie, kterou jsme porazili, věřím, že diváci by byli nadšení.

Wales přijede bez Garetha Balea, hvězdy Realu Madrid. Je to výhoda?

Myslím ,že by ho fanoušci rádi viděli. My víme, že je to pro ně důležitý hráč, ale není to tak, že on nebude a Wales najednou půjde dolů. Mají mužstvo prošpikované hráči z anglické Premier Laegue. Bale je třešnička na dortu, ale oni mají i bez něj velkou kvalitu. Možná budou hrát jen trochu jinak. Navíc hráčům určitě nemusíme říkat, že Wales není jen Bale.