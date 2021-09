První místo a tudíž přímý postup na mistrovství světa je v trapu. V kvalifikační skupině, v níž se hraje o postup na světový šampionát v Kataru v roce 2022, jasně vládne Belgie. „To se čekalo,“ uznal i trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

V neděli večer jeho mančaft dostal, odpusťte to slovo, naloženo v Bruselu. S Belgií, která dokázala, jak moc je silná, prohrál zcela jednoznačně 0:3. Nebyly to vskutku příliš optimistické dvě hodiny. Pro fanoušky, ale ani pro hráče. Ti prostě nestačili.

Najdou se omluvné argumenty, proč se tak stalo. Ale – bohužel – také ty, které mohli Češi ovlivnit. A nezvládli to.

Velmi drsná premiéra

Které to jsou? Například sestava. Ano, jistě je pravda, že trenérovi chyběla hromada důležitých hráčů. Nejlepší střelec letošního Eura (i když cenu nedostal, protože Cristiano Ronaldo měl o asistenci víc) Patrik Schick, nejlepší stoper Ondřej Kúdela. Výčet absencí by se mohl vyšplhat až na jednadvacet jmen. To je průšvih, obzvlášť když hrajete s Belgií.

Přesto je nutné říct, že se kouč netrefil do sestavy. Nasadil do ní Filipa Kašu, debutanta z Plzně. Jasně, je to soubojový hráč, klasický stoper ze staré školy, který mohl aspoň nějak eliminovat belgické ofenzivní monstrum jménem Romelo Lukaku. Jenže nestalo se.

Kaša chyboval hned na začátku, dal malou domů tak pomalou, že brankář Tomáš Vaclík musí míč doslova urvat před Lukakem. Ten mu však přišlápl nohu a gólman nakonec musel nuceně střídat. I to se na Kašovi podepsalo.

Stopeři měli s hvězdou problémy

Na druhou stranu, první inkasovaný gól mu nejde přičítat (snad jen, že mohl rychleji vystoupit a zahrát ofsajdovou past, ale to je rozporuplné). Dostal se do souboje s rozběhnutým Lukakem, což je prakticky neřešitelný úkol. „Je to nejlepší útočník světa,“ vystihl pravý bek Aleš Matějů. A na tuhle hvězdu nastoupil debutant Kaša.

„Chtěli jsme dostat Tomáše Holeše na pozici, kterou hrál v domácím zápase. Potřebovali jsme tedy klasického středního obránce a zvolili jsme Filipa. Ze začátku na něm byla vidět nervozita, pokazil malou domů, to byla chyba,“ vykládal Šilhavý.

„Oba stopeři měli s Lukakem velký problém. Byl nezastavitelný, nazval bych ho takovým belgickým Honzou Kollerem. Dal gól, měl další šance, ať už byl u něj jeden nebo druhý stoper. Neskutečný hráč, síla. Těžko se hlídá, stopeři s ním měli velké starosti. Hráli už lepší zápasy,“ uznal.

Naděje na Katar pořád žije

Zásadní záležitostí je však to, že Kaša v Belgii debutoval. Proč tedy nenastoupil ve čtvrtek do lehčího zápasu s Běloruskem, kde byl ve střední obraně držák Tomáš Holeš? Kaša si mohl zvyknout na vyšší tlak, rychlost, odpovědnost. Navíc v duelu, kdy český celek dominoval.

Místo toho byl hozen do vody. Šilhavý tak už podruhé v krátké době netrefil složení základní jedenáctky. Minule to bylo ve čtvrtfinále Eura, proti Dánsku nasadil levého beka Jana Bořila, jenž nebyl v dobrém rozpoložení. Dokonce byl zraněný, jak se později potvrdilo.

Šilhavý má však pár odpustků. Za prvé výsledek na Euru, za druhé úspěch v Lize národů, za třetí naděje na Katar je pořád reálná.