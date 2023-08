/FOTOGALERIE/ Druhá prohra a konec evropského snu. Fotbalisté Bohemians po prohře v norském Bodö 0:3 nezvládli výsledkově i domácí odvetu a na Letné padli 2:4. Více než dvanáct tisícovek diváků potěšily alespoň dva vstřelené góly. V postup věřila zřejmě jen hrstka těch nejoptimističtějších fanošuků, ale většina z nich hnala hlasivkami svůj tým alespoň za lepším výsledkem. Ten ale zkazily zbytečné góly. Klokani ve dvou zápasech s norským soupeřem inkasovali sedmkrát.

Bohemians podlehli norskému Bodö i v odvetě, na Letné padli 2:4. | Foto: CPA

„Soupeř demonstroval svoji kvalitu, z minima vytěžil maximum. Proměnil vše, co jsme jim nabídli,“ konstatoval kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Domácí začali aktivně, ale jako první se z gólu radovali hosté. Ve 22. minutě Sörli proběhl vršovickou obranou a Reichlovi zblízka nedal šanci. Klokani se ale brzy oklepali, o čtyři minuty později bylo totiž srovnáno, když se prosadil Matoušek.

Výpravy Sparty do Skandinávie končily krachem. Dán Priske ale ví, jak na Kodaň

Schylovalo se k remízovému poločasu, ale tři minuty před změnou stran se prosadil Moumbagna a do šaten se šlo za stavu 1:2.

Po deseti minutách druhé půle bylo opět srovnáno, na konci centrovaného míče stál Křapka. Klokani se hnali za dalším gólem, ale místo toho dvakrát inkasovali. Z rohového kopu. V 78. minutě se trefil Grönbaek a poté i Sörensen…

„Všechny góly, které jsme inkasovali, byly zbytečné,“ kroutil po zápase hlavou Veselý. „První dva po rychlém protiútoku, další dva z rohu. Škoda, že když to dvakrát vyrovnáme, to pak dopadne takhle. Na prohru to nebylo, ale dostat čtyři góly není v pořádku,“ pokračoval.

Bohemians Praha 1905 - Bodö/Glimt 2:4 (1:2)



Branky: 26. Matoušek, 55. Křapka - 22. Sörli, 42. Moumbagna, 78. Grönbaek, 87. Sörensen. Rozhodčí: Birsan - Ghinguleac, Tunyogy (všichni Rum.). ŽK: Beran, Hála, Köstl, Prekop - Berg. Diváci: 12.089. První zápas: 0:3, postoupilo Bodö/Glimt.



Bohemians: Reichl - Köstl (90. Mužík), Křapka, Hybš - Dostál, Hála (69. Kozák), Hůlka, Beran (90. Jindřišek), Kovařík - Puškáč (60. Prekop), Matoušek (69. Hrubý). Trenér: Veselý.



Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold (71. Wembangomo), Moe (71. Lode), Björtuft, Björkan - Saltnes (70. Fet), Berg, Grönbaek - Sörli, Moumbagna (85. Espejord), Pellegrino (79. Sörensen). Trenér: Knutsen.