Do naprostého varu se fanoušci dostali po druhé brance Alžířana Saïd Benrahmy (na první branku nahrával Vladimír Coufal), který zvyšoval na 2:1. Jeden z fanoušků West Hamu branku svého celku slavil tak vehementně, že při ní přišel o prst.

Podle britských médií se nešťastný incident stal při kontaktu s plotem, následně serveru Daily Mail potvrdili zástupci klubu nepříjemnou zprávu. Na jednom z videí je dokonce vidět i situace, při které jeden z členů security odpadnutý prst podává zpátky fanouškům, kteří prosí o pomoc. Ta se nakonec fanouškovi dostala, prst se ale nakonec podařit nezachránilo.

UPOZORNĚNÍ. Následující video obsahuje drastické záběry.

A West Ham fan happened to have lost their finger watching the match vs Genk

