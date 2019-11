Ve třiceti letech poprvé naskočil do národního mužstva a hned zazářil. Vítězný gól proti Anglii, výborný výkon v rozhodující bitvě s nepoddajným Kosovem.

Na závěr v Bulharsku premiérový start v základní sestavě. A zároveň první mdlý výkon, nespokojenost, sebekritika.

„Už po zápase s Kosovem jsem říkal, že dva zápasy kariéru nedělají. Co bylo, bylo,“ pronesl v neděli večer v Sofii. Mluvil jako vždy poutavě, stejně jako hraje. Důrazně, bez vytáček.

„Jsem strašně zklamaný. Vyprodukoval jsem jednu polostřelu za osmdesát minut, což je na útočníka slabý. Mám teď už víceméně dovolenou. Odpočinu si a zase začnu pracovat. Protože takhle to nejde,“ slíbil.

Umí se rvát

Věřte mu to. Ondrášek, potetovaný holohlavec zvaný Kobra, je chlap, který se dokáže porvat s problémem. Když kopal za České Budějovice, spadl do závislosti na automatech. Půjčoval si, kde mohl. Jinak by neměl na nájem, na jídlo.

Proto utekl, a to ho zachránilo. Vyrazil na angažmá do Norska, poté do Polska, nyní kope ligu ve Spojených státech amerických za Dallas.

Postupně fotbalově rostl. Už za jeho polských časů se říkalo, že by měl dostat šanci v národním mužstvu. Jenže měl smůlu. Až kouč Jaroslav Šilhavý ho teď na podzim vytáhl a měl zlatou ruku. Kobra je tak trochu symbolem postupového úspěchu.

Jenže po oslavě přišel nepovedený zápas v Bulharsku a kouč nebyl vůbec spokojený s tím, jak se mužstvo předvedlo. Vliv na to měly i změny v sestavě, tedy Ondráška nevyjímaje.

Zatím vždy zafungoval jako střídající hráč, v základní sestavě to však z jeho strany nebylo ono.

Rozhodne se na jaře

„Hráče konkrétně nehodnotím, ale utkání se nám nepovedlo, a proto je nebudu ani chválit. Informace z tohoto zápasu je pro nás daná a jasná,“ řekl Šilhavý.

Ondrášek to uznal. A nehledal ani polehčující okolnosti. Tedy fakt, že se hrálo před prázdnými tribunami nebo to, že měl český celek už jistý postup, a tudíž otupenou motivaci.

„Když už jsme měli postup jistý, jakou větší lehkost bychom chtěli mít? Z naší strany to prostě nebylo před brankou Bulharů dost dobré,“ řekl útočník.

„A diváci? Takové výmluvy nemůžeme vyslovit, šlo přece o reprezentační zápas. Chtěli jsme všichni vyhrát. Nevyšlo to. Je pochopitelně škoda, když se musí hrát bez fanoušků. Ale bylo to pro oba týmy stejné,“ dodal.

Duel v Bulharsku mu prostě moc nevyšel, v boji o nominaci na EURO je však favoritem. „Jde o to, jak bude člověk vypadat na jaře,“ má jasno. Tak to bude.

Co bude dál? Los a v březnu do tepla

Reprezentace má zaručenou účast na velkém turnaji, na mistrovství Evropy. Fotbalová párty se bude konat v červnu a červenci po celém kontinentu a rovněž v ázerbájdžánském Baku, které rozhodně v Evropě není…



Ač se šampionát zdá být ještě daleko, národní tým se před ním sejde už jen jednou. V březnu odehraje přípravný zápas, protivník není jistý.

„Je asi pět možností, každopádně by se mělo hrát někde v teple,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.



Výběr soků bude záležet i na losu mistrovství. Ten se bude konat na konci listopadu v Bukurešti. Na něm se reprezentace dozví, kam bude stěhovat. Klání se odehraje ve dvanácti městech. Vždy jedna skupina ve dvou. Možnosti jsou zajímavé: například Baku a Řím, Bilbao a Dublin či Mnichov a Budapešť.



„Když jsme ještě nevěděli, jestli nám vyjde postup, říkali jsme si, že pojedeme kamkoliv, hlavně abychom tam jeli. Proto si nevybíráme ani teď,“ okomentoval Šilhavý.