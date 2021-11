„Jsem rád, že už mě veřejnost zná díky dalším věcem. Ale je pravda, že pořád vede Okresní přebor a Most,“ přiznal Prušinovský.

Vzpomínka na Okresní přebor:

Myšlenku na fotbalový seriál nosil v hlavě dlouho. Minimálně pět let. Nakonec Prušinovský pro svůj nápad získal lidi z televize Nova. Pak už začalo lanaření aktérů v čele s Ondřejem Vetchým nebo Davidem Novotným. „Fotbal je specifický. Nemůžete vzít herce, který neumí kopnout do balonu. To nejde naučit za den,“ vysvětlil 42letý filmař. Jakmile ukázal svůj scénář, měl vyhráno. „I hercům se líbil, proto jsme trošku sebevědomě tušili, že to zafunguje.“

Okresní přebor: Luňákova licence, rozprášený Hnátek a spousta hlášek

Vzpomínka na první díl, Pohřeb:

Spousta příhod vychází z reálných situací, které se někde v Česku dříve udály a o nichž se Prušinovský doslechl. Ovšem rozprášení popela zesnulého trenéra přímo ve středovém kruhu? To je oříšek. „Přiznávám, že už si nepamatuju, jak mě to napadlo. Asi je to fikce,“ dodal.

Vztah k fotbalu:

Odmala hrál fotbal na amatérské úrovni, začal v Zadní Třebani, dále oblékal dres Řevnic a Letů. „Začal jsem v sedmi letech. Nejvýše jsem se s týmem dostal do I.B třídy,“ prozradil Prušinovský. Oficiální mač už nehrál řadu let, členství v asociaci mu bylo zrušeno v roce 2019.

