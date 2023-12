Fotbalisté Slavie vyhráli poslední zápas základních bojů Evropské ligy. Na domácím stadionu v Edenu přejeli Servette Ženeva 4:0 a díky tomu i vyhráli celou skupinu B. Za sebou nechali i AS Řím. Všechny góly domácích padly v první půli, mezi 15. a 45. minutou.

Slávisté David Douděra a Mojmír Chytil se radují z gólu. | Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Už od začátku bylo jasné, že slávisté jdou jasně za vítězstvím. Hned na začátku zahrozil Chytil, hlavičkoval těsně vedle. Jeho chvíle ale ještě měly přijít…Hosté také dokázali nebezpečně zaútočit, jejich aktivitu ale utlumila patnáctá minuta a úvodní gól sešívaných. Jurečka poslal míč na zadní tyč a tam se hlavou prosadil Douděra.

Jurečka se vzápětí mohl zapsat i mezi střelce, ale gólmana v dobré pozici neprostřelil. Uspěl až o pár minut později Schranz, který se prosadil dorážkou Wallemovy střely.

Uběhlo pouze pět minut a zaplněné tribuny explodovaly radostí potřetí. Douděra poslal z rohového kopu míč na hlavu Chytila a ten se už nemýlil.

Fanoušci i trenéři byli na vrcholu blaha, ale přišla i nepříjemnost v podobě nuceného střídání zraněného Oscara ve 35. minutě. Radost jim ale vrátil opět Chytil, který za přispění teče švýcarského obránce propálil brankáře počtvrté a do šaten se šlo za stavu 4:0!

Druhý poločas se hrál prakticky už jen z povinnosti. Fotbalisté z Ženevy neměli proti rozjeté Slavii sílu, domácí naopak v poklidu zápas dohrávali. Díky pohodlnému náskoku si mohl užít i pohárovou premiéru sedmnáctiletý slávistický talent Samuel Pikolon, který si zahrál závěrečnou desetiminutovku.

Po závěrečném hvizdu slávisty do šaten vyprovázel mohutný potlesk více než osmnácti tisícovek fanoušků. Pražané vyhráli velice těžkou skupinu s bilancí pěti výher a jedné porážky. Fakt, že poprvé v klubové historii vyhráli skupinu evropských pohárů, je poslal přímo do jarního osmifinále.

"Do zápasu jsme nevstoupili úplně nejlépe. Soupeř se na začátku velmi dobře pohyboval, ukazoval technickou kvalitu, kterou má. My jsme jim dost těžko odebírali balon. Postupem času jsme se nátlakovou hrou zlepšili. Pomohl nám samozřejmě první gól, padl po situaci, do které jsme se chtěli dostávat. Křížný balon na zadní tyč, tam jsme viděli slabší místo, kudy jsme se chtěli prosadit. V prvním poločase jsme byli hrozně produktivní. Takový náročný výkon jsme přetavili ve čtyři branky. V prvním poločase jsme skvěle dominovali. Dosáhli jsme skvělého výsledku, který završil výborný pohárový podzim. Navíc to bylo podtržené domácími výkony. Jsem šťastný, že jsme vyhráli skupinu. Zvlášť po tomhle průběhu, že jsme to mohli uzavřít doma. Jsem šťastný, že jsme tu možnost, kterou jsme měli, proměnili," řekl k utkání kouč Slavie Jindřich Trpišovský.