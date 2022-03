Dušan Melichárek začínal s fotbalem ve Zlíně, odkud si jej později stáhlo Slovácko. V A týmu ale šance nedostával a také proto se rozhodl pro poněkud neobvyklou cestu. „Přes pana Martinoviče, který mě od začátku do konce kariéry zastupoval, přišla nabídka ze švédského Mjällby, kde mi nabízeli zkoušku na čtrnáct dní. Byl jsem tam asi jen dva nebo tři a poslali mě domů, ať si jedu sbalit. Všechno to bylo rychlé,“ vysvětluje osmatřicetiletý Melichárek.

„V roce 2005, kdy jsem tam šel, u nás nebylo moc ponětí o švédském fotbale. Co se týká reprezentace i klubové úrovně. Abych se přiznal, sám jsem nevěděl, kam jdu,“ přiznává.Nedostatek znalostí o švédském fotbale se ale nakonec přeměnil v osudové pouto. Melichárek strávil ve Švédsku sedm let, získal s Malmö ligový titul a na závěr kariéry se do stejného klubu vrátil ještě na další dva roky. A pro druhý titul.

Na každý den oslav byla naplánovaná akce

„Tituly jsou takový bonus ke kariéře. Strašně moc si jich vážím a je to věc, o které můžu vykládat synovi,“ vypráví skromně bývalý gólman.„Lepší oslavy byly určitě u prvního titulu než potom v covidové době. Jeli jsme otevřeným autobusem přes Malmö, ulice byly plné lidí a pak jsme měli objednanou loď, kde byla diskotéka. Slavili jsme týden, na každý den byla naplánovaná nějaká akce. Druhý titul byl o něco smutnější. Nic se nemohlo slavit, takže jsme to oslavili spíš jen mezi sebou,“ popisuje.

Přestože Melichárkovo působení na Skandinávském poloostrově by mohlo působit až idylicky, začátky zahraničního angažmá úplně snadné nebyly. Pomohl mu ale český parťák.

„Začátky byly těžké, protože jsem neuměl řeč. Ani angličtinu, ani švédštinu. Člověk se zase mohl věnovat jenom fotbalu. Po asi dvou týdnech tam ale přišel Pavel Zavadil. Udělali jsme si tam českou kolonii, dostali jsme dva baráčky a bydleli jsme vedle sebe u moře. Díky němu to bylo lehčí,“ vypráví Melichárek, který se v současnosti už švédsky domluví velmi dobře.

Znalost jazyka už se mu ale hodí jen při komunikaci se švédskými kamarády nebo při občasných návštěvách severoevropské země. Brankářské rukavice totiž po druhém mistrovském titulu s Malmö pověsil na hřebík. Nyní se věnuje trénování brankářů ve druholigovém Prostějově a sám kope za Velehrad na pozici stopera.„. Je to de facto stejné, jenom jsem vysunutý o pár metrů,“ vypráví se smíchem.

„Myslím, že jsem mezi kluky zapadl, máme výbornou partu. Chodím se tam odreagovat, zahrát si a pokecat si. Je to něco jiného než chytat nebo být v profesionálním fotbale, ale taky mě to naplňuje. Kdyby mě to nenaplňovalo, tak to nedělám,“ říká Melichárek a dodává, že se našel i v trénování svých nástupců.

„Za čtyři měsíce, co to dělám, mě to hrozně naplňuje. Věnuju se tomu i ve volném čase, i když přítelkyni se to někdy nelíbí. Dívám se na videa na Youtube, sleduju trendy a přemýšlím, co by šlo posunout. Docela jsem se v tom našel. Za roky ve Švédsku jsem si zvykl na určitý profesionalismus a snažím se to přenášet do naší gólmanské skupiny v Prostějově,“ popisuje.

Domácí prostředí je velkou výhodou

A jak vidí v současnosti srovnání českého a švédského fotbalu? „Švédský fotbal produkuje do zahraničí strašně moc fotbalistů. O dost víc jich chodí do větších klubů v zahraničí než u nás z Česka. Pro švédský fotbal je to jenom dobře, protože má kde brát, když se dělají nominace. U nás není úplně moc hráčů v TOP klubech a ve Švédsku si můžou vybírat,“ říká Melichárek, ale favorita před nadcházejícím barážovým soubojem nevidí.

„Švédsko má výhodu, že hraje doma, kde bude určitě úplně vyprodáno. To dělá docela dost. Favorita bych tam asi neviděl, ale výhoda domácího prostředí je vysoká,“ zamýšlí se. „Jde o hodně. Bude to napínavé a jsem zvědavý na výsledek. Jako Čech budu samozřejmě přát Česku. Nikdy jsem to ale ve fotbale neměl tak, že bych někomu vyloženě fandil. Já se těším na dobrý fotbal,“ dodává.

Sám Melichárek se chtěl na důležitý zápas původně vypravit podívat, trenérské povinnosti ho ale nakonec nepustí. „V Malmö mám kamaráda, se kterým jsem v kontaktu každý den a se kterým jsme byli domluvení, že na baráž přiletím a pojedeme se podívat. To ale padlo. Oba od toho čekáme, že lepší vyhraje. Hlavně chceme, aby to byl dobrý zápas,“ zakončuje bývalý gólman, který si zápas užije alespoň u televize.