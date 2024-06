Rok 1960 a první turnaj v dějinách, na němž se evropská fotbalová smetánka utkala o titul mistrů starého kontinentu. Premiérové Euro konané ve Francii ovšem zahrnovalo pouze čtveřici celků, které se v rámci „final four“ potkaly v play off. Cesta do něj vedla přes kvalifikaci, v níž se objevilo sedmnáct reprezentací, nicméně mezi nimi scházelo kupříkladu Západní Německo či Anglie, tedy opravdoví fotbaloví obři. Neúčast Španělska zavinil pravicový diktátor Francisco Franco, který zatrhl možnost odehrát kvalifikační dvojduel proti SSSR, které sice bylo taktéž totalitní, avšak z opačného pole politického spektra.

Do finálových vřav nakonec proklouzlo Československo, Sovětský svaz, Jugoslávie a domácí Francie. „Ve stejnou hodinu i den, ve středu 6. července, dojde v Marseille i Paříži k semifinále Poháru národů čtyř zemí, které se probojovaly po velkých bojích do závěrečných střetnutí. V Marseille nastoupí naši reprezentanti proti mužstvu SSSR. V naší výpravě je nálada dobrá. A jaké je mínění Francouzů?“ Referoval před startem šampionátu Československý sport.

„Dnes máme dobré národní mužstvo. Zlepšila se hra útočné řady, zejména tří vnitřních útočníků. Bubníkův a Kvašňákův vtip dobře doplňuje Vojtova tvrdost a nebojácnost,“ neskrýval radost autor časopisu Stadion po výhře v kvalifikačním utkání proti Rumunsku. Kouč národního mužstva Rudolf Vytlačil měl přesto ohledně finální nominace těžkou hlavu. Chyběli totiž ostřílení křídelní hráči. Později proslulý trenér se spoléhal na gólmanskou jedničku Viliama Schrojfa, tehdy v barvách Slovanu Bratislava, Josefa Masopusta, jenž jako první Čech vyhrál v roce 1962 anketu Zlatý míč, nebo sparťanské nováčky Josefa Vojtu s Andrejem Kvašňákem.

Československý výběr čekal na úvod tvrdý oříšek v podobě semifinálového střetnutí se SSSR, jehož branku hájil proslulý brankář Lev Jašin. Ten musel hned zkraje čelit Bubníkovi, nicméně střelec zblízka minul. Sověti převzali iniciativu, za což byli odměněni v 35. minutě, kdy se po akci Ivanova a Ponědělnika radovali z první trefy v zápase. Čechoslováky srážely i zdravotní trable, jelikož absentoval Pavlovič a přímo během hry se zranili Moravčík s Kvašňákem. Sborná nakonec zvítězila poměrem 3:0 a mohla se radovat z postupu do finále. Smůlu Vytlačilovy družiny dokládá i to, že Josef Vojta promarnil penaltovou příležitost…

Drama se konalo v pařížském semifinále mezi domácím Galským kohoutem a Jugoslávií. Ještě v 78. minutě vedli favorizovaní Francouzi 4:2, pak ale přišel jejich kolaps. Ofenziva balkánského výběru totiž začala úřadovat, když se jí povedlo nasázet hned tři trefy, čímž otočila utkání ve svůj prospěch na konečných 5:4. Stadion Parku princů zahltil žal. Hostitele čekal pouze boj o bronz proti Československu.

Zklamání domácích fanoušků se propsalo do divácké návštěvnosti, duel o třetí místo v Marseille sledovalo pouze necelých deset tisíc diváků. Západoevropanům navíc chyběl zraněný fantom z MS 1958 Just Fontaine, který se zotavoval po těžké zlomenině nohy. Jeho střelecké schopnosti byly opravdu úctyhodné, vždyť na onom mundialu ve Švédsku nasázel rekordních 13 branek během šesti zápasů. Československo mělo Galskému kohoutu co oplácet, po 2. světové válce totiž činila vzájemné bilance tři utkání a identický počet porážek. První půle branky nepřinesla, ovšem v té následující se radovali hosté. Nejprve skóroval Bubník ranou z velkého vápna, na něhož navázal navrátivší se Pavlovič, který pečetil výhru 2:0 po povedeném sólu.

Zpět do Paříže, kde měl evropský šampionát vyvrcholit. Úvodní trefa finále splňovala bezezbytku definici gólu do šatny, protože padla ve 43. minutě, kdy vsítil vedoucí gól Jugoslávec Galič, jenž si našel centr spoluhráče Jerkoviče. Po pauze ožili i Sověti a zakrátko se dočkali srovnání gólového účtu po přesné dorážce Metreveliho. Během devadesáti minut nebyl vítěz znám, a šlo se tak do prodloužení, v němž měla víc sil Jašinova družina. Ta se mohla radovat z Ponědělnikovy trefy sedm minut před koncem, která rozhodla o vítězi zbrusu nového turnaje.

„Finálové utkání SSSR-Jugoslávie bylo pravým vyvrcholením velké soutěže, které se v budoucnosti jistě stane tím, co její účel sleduje: mistrovstvím Evropy. (…) Nakonec důraz, obětavost a o chloupeček lepší fyzická připravenost sovětských fotbalistů rozhodly o jejich zaslouženém vítězství,“ napsal Stadion. Sportovní periodikum rozebíralo i výkon tuzemských borců a bylo možná až přespříliš kritické, když vezmeme v potaz, že Čechoslováci skončili třetí: „Je to především už vzpomenutá pomalost hráčů. Platí to zejména pro naše útočníky. Jsou ve srovnání s nejlepšími fotbalisty Evropy a světa vůbec jedni z nejpomalejších.“

Hvězdy šampionátu

Josef Masopust

Jedna z nejvýraznějších person v historii české kopané. Masopust se narodil 9. února 1931 do hornické rodiny. První fotbalové krůčky udělal v Mostu a následně v Teplicích, odkud se přesunul do Dukly Praha. V klubové kariéře je nejvíce spjat právě s pražským celkem, s nímž vyhrál osm mistrovských titulů. Zaskvěl se i v reprezentaci, v jejímž dresu odehrál 63 klání a přidal 10 gólů. Nemalou měrou se podílel na zisku bronzu na ME 1960, načež byl za svůj výkon oceněn zařazením do All-star týmu. O dva roky později se však ukázal světu ještě víc. Na MS došel se spoluhráči až do finále, kde Čechoslováci nestačili pouze na Brazilce. V onom finále se Masopust zapsal do střelecké listiny. Následně obdržel Zlatý míč, ocenění pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Ódy na něj pěly hvězdy jako Eusébio či Pelé. Legendární záložník navždy odešel ve věku 84 let v roce 2015.

Zdroj: Youtube

Lev Jašin

Gólman přezdívaný „Černý panter“ nebo „Černý pavouk“ je mnohými považován za nejlepšího fotbalového brankáře 20. století. S reprezentací Sovětského svazu dosáhl na titul mistrů Evropy na vůbec prvním konaném turnaji v dějinách v roce 1960. Gólman, jenž byl zvyklý chytat v čepici, získal taktéž zlato na olympiádě v Melbourne o čtyři roky dříve. Na MS 1966 v Anglii byl vyhlášen nejlepším brankářem. Co se týče jeho klubové kariéry, vždy zůstal věrný moskevskému Dynamu a odkopal zde 22 sezon. Za celek z hlavního města si dokonce zahrál i hokej. Během hráčského působení dokázal lapil 150 penalt, čímž se dodnes řadí mezi rekordmany. Černý panter proměnil vnímání tehdejšího brankáře, jelikož se stal průkopníkem chytání v rukavicích a v zápase běžně praktikoval hru nohama. Zemřel v roce 1990.

Draguslav Šekularac

Stříbrný medailista z ME 1960 ve Francii. Většinu své kariéry spojil s CZ Bělehrad, v jejímž dresu debutoval v roce 1955. V hlavním městě Jugoslávie pětkrát uzmul ligovou trofej. Prosadil se i v balkánské reprezentaci, s níž na OH 1956 dosáhl na stříbrné medaile. Stejný kov pak bral na premiérovém evropském šampionátu. Zpět ale na klubovou scénu. Srbský záložník okusil řadu zahraničních štací, hrál v Německu, USA nebo v Kolumbii. V roce 1962 skončil v anketě Zlatý míč na čtvrtém místě. Po tom, co pověsil kopačky na hřebík, se dal na trenérskou dráhu. Naposledy vydechl v roce 2018 ve věku 81 let.