Werder nepustí své hráče na zahraniční reprezentační akce kvůli tomu, že po návratu z rizikových oblastí brémské úřady předepisují pětidenní karanténu. Podle pravidel FIFA aktualizovaných pro současnou mimořádnou situaci za takových podmínek kluby nemusejí uvolňovat hráče pro potřeby reprezentace.

Brémy už Pavlenku kvůli hrozbě karantény nepustily na říjnový reprezentační sraz a není jasné, zda mu umožní po zápase v Německu cestovat do Plzně na duely Ligy národů proti Izraeli a Slovensku. Nejspíš se vrátí do Brém, neboť klubový web výslovně tvrdí, že po zápase v Lipsku brankář do karantény nemusí.

"Mluvili jsme s našimi hráči i (národními) svazy. Víme, že by hráči na reprezentační sraz jeli rádi, ale nechtěli jsme to riziko v současné situaci podstupovat," uvedl šéf Werderu Frank Baumann.

O reprezentační akci přijdou z kádru Brém například Marco Friedl (Rakousko), Miloš Veljkovič (Srbsko), Milot Rashica (Kosovo), Juja Osako (Japonsko) či Josh Sargent (USA). Druhý český fotbalista ve Werderu Theodor Gebre Selassie loni v květnu kariéru v národním týmu ukončil.