Radův tým tak zůstává stále ve hře o postup, v Randers se vše důležité událo až po změně stran. „Vstoupili jsme do toho dobře, hráli jsme vysoko a drželi soupeře od naší brány. Domácí tam měli sice šance, ale my také Doležalem. Snažili jsme se domácí napadat, ale poločasová remíza asi odpovídala,“ řekl k průběhu první půle trenér Petr Rada.

„Koncentrovali jsme se i na vstup do druhého poločasu, ale běží 46. minuta a my zase dostaneme úplně zbytečnou branku. Krve by se člověk ve mně nedořezal. Chybí tam razance a nedůraz. Pak jsme měli šanci Holíkem, a zase to netrefil, to nás limituje. My nedáme na 1:1 a inkasujeme po vlastním gólu. Prohrávat o dva góly, to bylo složité. Bál jsem se, abychom to neotevřeli, tam jsem měl trochu strach. Hráči už neměli co ztratit, šli do rizika. Zmátořili jsme se, našli jsme v sobě sílu. Ale vybičovali jsme se. Začali jsme hrát a bylo nás plné hřiště. Domácí střídali a asi si mysleli, že to mají pod kontrolou. Snížili jsme Čvančarou, měli jsme tam další šance. Přišla šance, kdy si to Kratochvíl píchnul a vyrovnal. Ani za 2:2 jsme se snažili bránit. Ale co mě štve? Takovouhle ruku v evropském zápase nepísknout? VAR je v ligových soutěžích, ale není v pohárech, nevím už, kam se ten svět řítí. Kam to táhneme? V Alkmaaru máme kopat penaltu, tady taky, já nejsem zastáncem VAR a nikdy nebudu. Ale tohle musí rozhodčí přeci vidět! Protože jsme v Evropě zřídka, tak si někdo asi myslí, že z nás můžou dělat otloukánky? Ne! Hráčům musím poděkovat za posledních třicet minut druhé půle, to byl z naší strany asi nejlepší výkon. Když nám to nelepí, a dokážeme to srovnat z 0:2, za to hráčům děkuju,“ pochválil své svěřence Rada.

Čvančara svůj úkol splnil

Ten se tentokrát rozhodl střed hřiště vyztužit Hübschmanem a hrát jen na jednoho útočníka. „U Tomáše jsem měl strach, dlouho nehrál. Ale myslím si, že jsem se rozhodl správně, že jsem ho tam dal. Ve čtyřiceti letech už jeho pohyb nebude takový, ale to jeho čtení hry a zkušenosti, to se nezapomíná. On umí dát v těžké situaci dát dobrý balon. Už jsem ho chtěl střídat, ale Tom se do toho znova dostal. Jsem rád, že jsem ho nechal na hřišti,“ lebedil si náš kouč. „V sestavě jsem se nakonec rozhodl pro Martina Doležala. Dlouho jsem to zvažoval. Rozhodl jsem se pro zhuštěný střed, zvažoval jsem dlouho hrát na dva útočníky. Tomáš Čvančara splnil to, co jsme od něj chtěli, chodil do unavené obrany. Drží nás a pro nás jenom dobře,“ vysvětloval kouč Jablonce.

„Jsem rád, že žijeme a držíme druhé místo ve skupině. Hráče budu teď motivovat, aby to nepustili. Jsou tam renomované týmy. My hrajeme za český fotbal a za koeficient,“ uzavřel svoje hodnocení trenér.