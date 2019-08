Radek Slončík trénuje v Baníku Ostrava pět let a prošel hlavně kategoriemi U 16 a U 17. „Více jsem trénoval U 17, ale nyní v nové sezoně vedu U 17, kdy budeme s kluky hrát nejvyšší celonárodní dorosteneckou ligu a to bude velká výzva,“ říká na úvod Radek Slončík.

Ihned se ho ptáme na možnou valašskou stopu v jeho týmu. „Vyloženě váš region naši hráči neobsahují, ale máme tady Červinku ze Zlína, Velicha ze Slovácka a pak kluky z Prostějova, Přerova nebo Šumperka. Sledujeme celou Moravu, kdy od kategorie U 15 se snažíme vybírat ty nejlepší vytipované top hráče do vyšších dorosteneckých kategorií,“ pokračuje Slončík, jehož ambicí je vychovávat tak kvalitní hráče, aby se do tří nebo čtyř let objevili v kádru prvoligového áčka, kde by tvořili většinu kádru jako odchovanci.

Sám ve své kariéře narazil Radek Slončík na valašské fotbalisty. „Baroš, Bolf nebo Kučera. Naučili se hrát na Valašsku fotbal a jasně to v Baníku potvrdili. Tím, že přišli z Valašska a byli vynikající hráči, potvrdili své předpoklady,“ vzpomíná Slončík.

Na závěr dodává baníkovská legenda k současnému áčku v první lize: „Chtěl bych, aby navázali na podzim loňské sezony a nehráli tak jako na jaře, kdy se jim nedařilo a chtělo by to v jejich hře více fotbalu.“