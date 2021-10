Aktuální lídr skotské ligy podlehl v prvním utkání na domácí půdě 0:2 Lyonu, do Prahy tak přijíždí s nutností bodovat. „Sparta hrála v Kodani velmi dobře. Možná si zasloužila víc než remízu. Čeká nás důležitý zápas. Je důležité si z něj něco odvézt, ideálně tři body,“ přeje si Gerrard.

Do důležitého utkání na Letné o postup ze skupiny A budou i oba hříšníci z utkání se Slavií – Glen Kamara a Kemar Roofe. Trenér Rangers Steven Gerrard ale na toto téma na předzápasové tiskové konferenci moc mluvit nechtěl.

Před nadcházejícím utkání základní skupiny Evropské ligy se Spartou si Anwar neodpustil další rýpanec – skotské fanoušky varoval před ''nebezpečnou Prahou, kde by se výlet mohl zvrhnout v tragédii.'' „Absolutní ztráta soudnosti. Nebo jsou jeho vyjádření ukázkou nové skotské kultury?“ reagoval na jeho slova slávistický šéf Jaroslav Tvrdík..

Byl to moment, který vytvořil skoro neuvěřitelné. Fanoušci Slavie, Sparty a i třeba Baníku byli na jedné lodi a měli vzájemného nepřítele – skotské Rangers. Úřadující mistr tamní soutěže si přídomek možná nejméně oblíbeného mužstva v Česku vysloužil při loňském osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po kterém červenobílí slavili postup. Ovšem s velmi hořkou pachutí.

