Snad nejvíce spojovaná osoba s tímto problémem. Italský rebel, nyní ve službách druholigového celku AC Monza, by o rasistických urážkách mohl psát dlouhé příběhy. Poprvé pocítil hořkost nařčení při milánském derby v roce 2013, kdy si tehdy v dresu Rossoneri vyslechl hned několik nadávek, po nichž se chtěl sám mezi divoké fanoušky vydat.

Z tribun na něj mávali nafukovacími banány, ozývaly se hlasité zvuky připomínající opici, navíc doplněné o nadávky přirovnávající útočníka právě k tomuto zvířeti. Na poslední chvíli jej zastavil kapitán rivala z Interu Javier Zanetti, který se snažil rozčíleného Maria uklidnit. Příznivci klubu tehdy vyfasovali pokutu ve výši 40 tisíc liber, avšak s prázdnou nevyvázl ani třicetiletý útočník. To by nebyl Balotelli, aby neměl poslední slovo.

Zdroj: Youtube

Po závěrečném hvizdu fanouškům odpověděl nevhodným gestem a finanční postih byl na světě. Nejsmutnější na celé aféře je fakt, že Super Mario, jak si italský kanonýr přezdívá, v Interu Milán působil čtyři roky, a právě zde vyrostl ve skvělého hráče. „Rasismus nemůžu vystát, je to něco, co přeci nemůžeme tolerovat,“ ostře hodnotil tehdy dvaadvacetiletý talent.

Následovala další epizoda rasistických nadávek, například během angažmá v Brescii. Když jeho tým bojoval o důležité body na hřišti Verony, tak byl útočník se zkušenostmi z Manchesteru City opět rasisticky napaden. Výsledek? Kamery identifikovaly pachatele útoku a byl mu vyměřen trest pětiletého zákazu vstupu na stadion. „Styďte se, je mi z vás na blití,“ reagoval rozzlobený Ital.

Také v Římě na půdě Lazia dali fanoušci Balotellimu ostře najevo, co si o něm myslí. Další trest, další postihy. Avšak ani dnes nemá slavný fotbalista od těchto projevů úplný klid, do karet mu v této době hrají snad jen prázdné stadiony z důvodu světové pandemie.

2. Dani Alves

Kdo by si nepamatoval malého, za to geniálního a věčně vysmátého chlapíka z Brazílie? Zkušený obránce pyšnící se působením ve slavné Barceloně, nebo také pařížském PSG, se již několikrát stal terčem rasistických urážek. Avšak jeden výjimečný okamžik se odehrál v roce 2014 na půdě španělského Villarealu.

Zdroj: Youtube

Mělo to být tradiční utkání dvou předních celků La Ligy, avšak druhý poločas přinesl zcela originální podívanou. Góly padaly jako na běžícím páse. Hosté z Barcelony dostali v závěru k dispozici rohový kop, který zahrával ze své kopačky právě Alves. Než se stihl rozeběhnout, byl domácími příznivci slovně atakován a zasypán několika předměty. Mezi nimi byl nalezen i banán.

Každý fotbalista by v této situaci zareagoval jinak, ale gesto někdejšího brazilského reprezentanta stálo opravdu za to. Domácím fanouškům trefně oplatil jejich chování, když ze země sebral ležící ovoce a bez větších pochybností ho snědl.

„Nevím, kdo ten banán hodil, ale chtěl bych mu poděkovat. Dodal mi totiž energii, kterou jsem uplatnil u asistence na vítězný gól,“ smál se Alves po výhře 3:2.

Brazilského obránce tehdy podpořil krajan Neymar, jenž se vyfotil s tropickým ovocem a pomohl tak šířit motto „řekni ne rasismu“. Svými činy následně inspirovali k úspěšné celosvětové kampani. „Bohužel existují věci, které jen tak nezměníte. Musíte je brát s určitou dávkou humoru, nebo vás to psychicky složí,“ líčil s úsměvem na rtech po zápase.

3. Jean – David Beauguel

Francouzský útočník tmavé pleti byl velkým příslibem pro vzestup plzeňské Viktorie. Po přestupu v roce 2019 vstřelil dvacet čtyři branek a patří mezi ofenzivní rakety trenéra Adriána Guľy. Také on zažil velice nepříjemné nadávky na svůj rasový původ a jeho případ odstartoval v českém fotbale velký boj proti těmto výtržnictvím.

Celý incident se odehrál v loňské sezoně, konkrétně na Hané. Fotbalisté Plzně sice dokázali domácí Olomouc přetlačit 1:0, ale pěkné utkání pokazila ubohá aféra s rasistickým podtextem. Z důvodu koronavirové pandemie bylo na tribuně pouze pár desítek fanoušků, ale i mezi nimi se našlo několik pitomců.

Když v prvním poločase procházel Beauguel kolem „kotle“ domácích příznivců, tak byl svědkem hlasitého bučení a vydávání opičích zvuků. Francouz ihned zareagoval nepříjemným gestem rukou, ale z celé události byl očividně rozladěný.

Krátce po zápase se k celé věci vyjádřil prostřednictvím twitterového účtu. A nebral si žádné servítky: „Hraji fotbal, abych rozdával radost lidem a dětem, kteří sní o tom, že se stanou profesionálními fotbalisty. A tohle je to (rasistické urážky), co uvidí v budoucnu na stadionech? Chce se mi zvracet.“

Tento výrok započal v našem prostředí intenzivnější boj a sankce pro chuligány, kteří navštěvují stadiony pouze z důvodu vytváření agrese. Avšak ani prázdné tribuny nepomohly. V lednu tohoto roku se podobná aféra odehrála v Ostravě, kdy jeden z funkcionářů Baníku označil libereckého Jhona Mosqueru za „černou svini z lesa“. Zkrátka nálepka českého fotbalu.

4. Utkání PSG – Basaksehir

Opravdu nečekanou dohru měla scéna z prosincového utkání Ligy mistrů mezi PSG a tureckým úřadujícím mistrem Basaksehirem. Po jedné ze sporných situací došlo ze strany čtvrtého rozhodčího k údajnému rasistickému útoku na adresu trenéra tmavé pleti. Oba týmy opustily po vzájemné domluvě hrací plochu Parku princů a kuriózní zápas se dohrával o pár dní později.

Zdroj: Youtube

Ke zmiňovanému přerušení došlo již ve čtrnácté minutě, kdy byl rumunský arbitr Sebastian Coltescu obviněn z užití nevhodného výrazu, když upozorňoval hlavního sudího, krajana Ovidia Hategana, na chování trenéra Basaksehiru Pierrea Webóa za postranní čarou.

„Dej červenou kartu tomu černému, takhle se tady nemůže chovat,“ řekl podle dostupných zdrojů Coltescu svému kolegovi. A problém byl na světě. Jelikož se slovo černý řekne rumunsky „negru“, tak Webó pochopil význam sdělení po svém a opakovaně se sudího ptal: „Proč mi říkáte negro? Nemůžete mi přece říkat negro.“ A tímto způsobem se domáhal vysvětlení několik minut.

Do potyčky se poté přidal také náhradník tureckého celku Demba Ba, po chvíli jej doplnili také hvězdy Pařížanů Neymar s Kylianem Mbappém. „Proč ten čtvrtý rozhodčí říká negro? Když mluvíte o černochovi, proč musíte říkat tenhle černoch?“ marně zjišťoval.

Neúmyslný rasismus je také rasismus. Takový závěr vynesla antidiskriminační organizace Fare, která pomáhá UEFA vyšetřovat případy rasismu v evropském fotbale. Problém dospěl tak daleko, že za rozhodčího Coltesca musel orodovat rumunský ministr sportu, jenž se veřejně omluvil za jeho chování. Také rumunská fotbalová federace odsoudila chování čtvrtého sudího a uvedla, že se jedná o obrovskou kaňku na celém Rumunsku.

5. Neymar

Brazilská kometa a kuriozita v jednom. Jeho kontroverzní chování vzbuzuje v soupeřích chuť a odhodlání mu jeho radost ze hry vzít. K něčemu podobnému se uchýlilo ve šlágru francouzské ligy mezi pařížským gigantem a tehdy druhým Marseille. Neymara si vzal na starost obránce Álvaro González a svou roli plnil velice dobře, podle Brazilce někdy až příliš.

Do křížku se dostali hned na začátku utkání. Urputný zadák Marseille vzdoroval ikoně PSG až do 50. minuty, kdy vyfasoval první žlutou kartu. V Neymarovi to vřelo. Celý incident vyvrcholil až v nastavení, na hřišti se po nedovoleném zákroku jednoho z hráčů Marseille strhla hromadná potyčka.

Zdroj: Youtube

Rodák ze Santosu neudržel nervy na uzdě a udeřil Gonzáleze do zátylku. Rozhodčí tehdy rozdal pět červených karet a tvrdý postih se týkal i jeho. Ale co vedlo hráče s číslem 10 k tomuto činu?

Ještě, než opustil hrací plochu, dlouho si něco vysvětloval se čtvrtým sudím. O co šlo? Stěžoval si na to, že byl během utkání opakovaně rasisticky napaden. „Jediné, čeho lituji, že jsem toho kre…. netrefil do obličeje,“ napsal na sociální sítě. Podle dostupných informací padlo z úst obránce na adresu Neymara několik urážek, které se staly podnětem pro vyšetřování.

„Opičí zku…syne!“ prý slyšel bývalý útočník Barcelony. Klub ihned zažádal o přezkoumání celé situace a případem se začala zabývat francouzská disciplinární komise. Gonzálezovi hrozila až desetizápasová stopka, ale jak už bývá zvykem, pro nedostatek důkazů se kauza smetla pod stůl.

Případ Stevieho G., aneb když člověk káže vodu a pije víno



Svěřenci legendárního Stevena Gerrarda už zkušenosti s rasismem mají. Nebylo to letos poprvé, co se podobným případem zabývala tamní policie. Incident nás zavede do prosincového utkání proti týmu Ross Country. Tehdy trenér Rangers obvinil soupeře Michaela Gardynea, že použil narážky s rasovým a homofobním podtextem vůči kanonýrovi Morelosovi. A následoval stejný scénář jako ve čtvrtek – tvrzení proti tvrzení a The Gers vyšly z aféry opět naprázdno.



Gerrard se ve čtvrtek prezentoval jako velký bojovník proti rasismu, v minulosti přitom sám čelil řadě obvinění. Někdejší opora Liverpoolu a anglické reprezentace se dostala na pranýř svého bývalého spoluhráče. Útočník El-Hadji Diouf v roce 2015 obvinil Gerrarda z rasových předsudků. „Všichni mohli vidět, jak v Liverpoolu ztížil život Mariu Balotellimu,“ napsal. „Je všeobecně známo, že Gerrard nikdy neměl rád černochy,“ přidal s tím, že šlo především o neanglické hráče černé pleti. Otázkou zůstává, kde je skutečná pravda, avšak čisté svědomí trenér skotského mistra rozhodně nemá.