Nizozemský fotbalový klub PSV Eindhoven dostal za rasistické chování svých fanoušků při utkání Ligy mistrů proti Arsenalu pokutu 50 000 švýcarských franků (přes milion korun). Během zápasu pískali a házeli předměty na francouzského útočníka Thierryho Henryho. Platné jim to příliš nebylo, Holanďané prohráli na domácí půdě 4:0.

Říjen 2006 – Nikola Mijailovič

Podobný případ jako v Glasgow. Fotbalista Nikola Mijailovič ve službách polské Wisly Krakov obdržel pětizápasovou stopku za to, že v průběhu utkání Poháru UEFA proti anglickému Blackburnu slovně urážel jihoafrického útočníka tmavé pleti Benniho McCarthyho. Ano, čtete naprosto správně, pět zápasů. Tehdy s důkazem a jasnými výpověďmi obou stran.

Červen 2009 – Maxence Cavalcante

Spíše pro zajímavost. Poprvé padl ve Francii trest za rasistické chování na hřišti. Stalo se tak v amatérské lize, kdy Maxence Cavalcante dostal čtyřměsíční podmíněný trest, k tomu sto hodin prospěšných prací a pokutu 1700 eur. Co udělal? Soupeřovi řekl, že je „špinavá opice“. Kéž by byl Kúdela ve Francii, to by momentálně zaléval vinice překrásné Riviéry.

Prosinec 2011 – Luis Suárez

Velice známý pamflet. Dvojice Suaréz – Evra si nepřišla na jméno od samého začátku. Saze však ruply uruguayskému útočníkovi, který svůj protějšek rasisticky urazil ve vzájemném střetnutí. Ortel byl následující: osm zápasů zákaz a jako dezert pokuta 40 tisíc liber (asi 1,2 milionu korun). Odpověď Suaréze? Při dalším setkání na hřišti mu odmítl podat ruku.

Červenec 2012 – Michel Morganella

„Jste parta mentálně handicapovaných retardů.“ Takovými slovy ocenil na sociálních sítích švýcarský fotbalista Michel Morganella své soupeře z Korey. Byl okamžitě vyloučen z olympijských her a následoval i finanční postih. Nejsmutnější je, že s těmi „retardy“ Švýcaři prohráli 2:1.

Září 2012 – John Terry

Šokující zjištění zejména pro tehdejší anglickou reprezentaci. Kapitán Chelsea a též národního týmu John Terry byl potrestán zákazem činnosti na čtyři zápasy okořeněným o pokutu 220 000 liber (asi sedm milionů korun) za rasistické urážky Antona Ferdinanda (bratra Ria Ferdinanda, pozn. aut.) v zápase s QPR. Terryho reakce? „Dobrovolně“ se vzdal anglické reprezentace.

Leden 2013 - Lazio Řím

Nepoučitelní fanoušci. Nejprve pokuta za urážky Balotelliho, poté opakované rasistické a homofobní chování při zápasech Evropské ligy proti Mariboru a Tottehnamu. Pískání, opičí zvuky a nevhodné předměty na place. UEFA tehdy Římu vystavila účet ve výši 140 000 eur (3,6 milionu korun).

Září 2019 – Peter Beardsley

Trochu z jiného soudku. Bývalý anglický reprezentant Peter Beardsley dostal jakožto kouč rezervy Newcastlu zákaz působení ve fotbale na osm měsíců. Po zápase prý rasisticky urážel hráče afrického původu.

Leden 2021 – Edinson Cavani

Uruguayský snajpr Manchesteru United byl potrestán v podobě zákazu činnosti na tři utkání. K tomu obdržel finanční pokutu ve výši 100 tisíc liber (tři miliony korun). Důvod? Na Instagramu použil ve svém příspěvku výraz „negrito“. Nejvtipnější na celé kauze je fakt, že samotná anglická fotbalová asociace uznala, že nešlo o rasismus.