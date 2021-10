Už před tímto vzájemným utkáním bylo téměř jasné, že celá kauza kolem údajného rasismu Ondřeje Kúdely se opět objeví na scéně. Minulý čtvrtek na Letné to potvrdil. Fanoušci Sparty, respektive malé děti na tribunách, doprovázeli později vyloučeného Glena Kamaru pískotem a Skotové spustili vlnu kritiky.

Je to celé už poněkud ohraná pohádka. Skotská strana si už podruhé úspěšně hraje na ublížené, zatímco Češi se můžou jen bát, co se zase semele…

Jak rozhodne UEFA tentokrát? Glasgow Rangers si stěžují na projevy rasismu vůči Kamarovi, Sparta to odmítá a navrch protestuje proti obviňování a napadání českých dětí v britských médiích a na sociálních sítích. Do věci se (bohužel) zapojili také politici a diplomaté.

„Vůbec jsem nevnímal, že by něco mělo mít nějaký rasistický podtext. Rovněž v klubu nám řekli, že delegát nenapsaldo zápisu o střetnutí jediné slovo,“ prozradil obránce Dávid Hancko slovenským médiím během reprezentačního srazu.

Léčí si Skotové mindráky?

Čeští fanoušci se nemohou zbavit dojmu, že jde o uměle nafouknutý problém, kterým si pokoření Rangers hojí mindráky z nepovedeného zápasu. Na to se nabalují další reakce a nakonec musel ministr zahraničí Jakub Kulhánek žádat u britského velvyslance o omluvu za urážky mířené na české děti, kterých se po utkání dopustil člen Skotské fotbalové asociace. Mimochodem: žádná omluva se nekoná.

„Vytvořila se z toho taková bublina. Kamara byl normálně vypískaný po červené kartě, stejně jako by to čekalo snad každého jiného hráče. Nechci se k tomu už vyjadřovat, myslím si, že je to trochu…“ povzdechl si sparťanský hrdina posledních dní Hancko.

„Spousta lidí, kteří o tom v celé Británii psali, ten zápas podle mě ani neviděli. Jak říkám, v průběhu zápasu jsem žádné projevy rasismu nepostřehl,“ zakončil zaraženě Hancko. Kdo zápas skutečně viděl, tak si svůj vlastní obrázek zřejmě udělá.

Na stranu Sparty se okamžitě postavili nejen Fotbalová asociace ČR a (v záchvatu předvolební uvědomělosti) politici, ale dokonce i rival ze Slavie. Teď si zbývá jen počkat, co se semele 25. listopadu, kdy má Sparta hrát na slavném Ibrox Stadium odvetu proti Rangers…