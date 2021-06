Zatímco v Česku má většina fanoušků jasno a trest pro Ondřeje Kúdelu vnímá jako krajně nespravedlivý, v zahraničí převažuje opačný názor.

To se ukázalo hned poté, co UEFA zamítla odvolání fotbalisty Slavie. Hlavně ve Velké Británii je kauza „Kúdela vs. Kamara“ citlivé a hojně sledované téma.

Potvrdilo se to i ve středu večer krátce po rozhodnutí odvolací komise. I když kolébka fotbalu žila hlavně finálovým mačem Evropské ligy (Manchester United proti Villarrealu), osud českého obránce neušel pozornosti médií i fanoušků.

O vině se nepochybuje

„Ondřej Kúdela prohrál své rasistické odvolání, UEFA fanatika vyloučila z Eura,“ nemazal se s tím skotský bulvár Daily Record. Hned v podtitulku článku dodal, že český hráč je „grázl“.

BREAKING! Ondrej Kudela loses Rangers racism appeal as UEFA keep bigot locked out of Euro 2020https://t.co/pG9mpdLW8f pic.twitter.com/7ulYWai723 — Daily Record Sport (@Record_Sport) May 26, 2021

O neúspěchu Kúdelova slyšení psaly i serióznější weby jako třeba BBC, většina reakcí na sociálních sítích se ale nesla v duchu: „On měl ještě tu drzost se odvolat?“ O vině opory Slavie se v Británii příliš nepochybuje.

Objevily se i vtípky (a „vtípky“), mezi nimiž vyniká pokus neznámého humoristy editovat Kúdelovo heslo na Wikipedii. Jeho vylepšení o označení „rasista“ mezi milníky hráčovy kariéry však nevydrželo dlouho.