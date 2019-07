Liga mistrů: Remíza 0:0 není úplně příznivá, mrzí plzeňského trenéra Vrbu

Měli na to, aby vyhráli. A trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel Vrba to dobře věděl. Po úterní bezbrankové remíze doma s Olympiakosem Pireus ve druhém předkole Ligy mistrů sice šance na postup do další fáze soutěže žije, ale český vicemistr může být trochu zklamaný, protože nevyužil několik brankových příležitostí.

Navíc Olympiakos neměl žádnou přímou střelu na branku. „Ukazuje to, že obrana pracovala velmi dobře, i když jsme některé střely zblokovali. Když někdo nevystřelí ani jednou na bránu, je to dobrá vizitka pro naše celé mužstvo," potěšilo Vrbu. Necelých dvacet minut před koncem střídal stopera Jakuba Brabce. Pravděpodobně otřeseného po jednom úderu do hlavy od soupeře. „Nestřídal kvůli svalovému zranění nebo problémům s kolenem či kotníkem. K dispozici bude v brzké době," uvedl trenér Viktorie.





Vrba se zastal Krmenčíka Viktoria si na rozdíl od Pirea vypracovala gólové šance. Čermáka vychytal Sá, Kopicova tečovaná hlavička trefila tyč. „Ve finální fázi jsme se chovali dobře. Střelu Čermáka chytil brankář a to, že jsme trefili tyčku, ve fotbale chodí. V takových zápasech bohužel nemáte tolik šancí jako v jiných zápasech. Dvě ze tří čtyř brankových situací jsme řešili dobře, ale technické provedení nebylo dokonalé," mrzelo Pavla Vrbu. „Výsledek 0:0 asi není úplně nejpříznivější, ale na druhou stranu už se nám mockrát stalo, že výsledek 0:0 byl otevřený. Doufám, že se to ukáže i za týden v Pireu, kde chceme vstřelit gól a udělat všechno pro to, abychom postoupili. Chtěli jsme vyhrát, v první půli jsme si vytvořili tři gólové situace," doplnil kouč Plzně. Vrba se zastal útočníka Michaela Krmenčíka, který se v sezoně gólově ještě neprosadil. „Je po zranění. S jeho přístupem jsem spokojený a je jen otázka času, kdy se to projeví i gólově," věří Pavel Vrba.

Autor: Martin Švec