Favorizované Červené Janovice, po dlouhé době v sestavě i s Tomášem Řepkou, dvakrát v prvním poločase prohrávaly. Dvakrát dokázaly manko smazat a pak šly do vedení. Především díky gólům kanonýra Štěpána Kacafírka. Domácí bombarďák zaznamenal nakonec celkem čtyři branky. Jednu přidal exligista Martin Jiránek. V poločase domácí vedli tři dva. Právě Kacafírek dal po změně stran rychlé dvě branky a v 52. minutě byl zápas za stavu 5:2 ukončen. Hostující trenér Miroslav Kováč stáhl své svěřence z hrací plochy.

„Je to tak, že soupeř odešel v dvaapadesáté minutě z hrací plochy. Trenérovi soupeře se úplně nelíbil výkon rozhodčího, i když nám i jeho hráčům to tak nepřišlo. Trenér reagoval na to, že jejich laický asistent odmával ofsajd, jenže rozhodčí, který situaci dobře viděl, akci pustil. A bylo to. Hosté s námi drželi dobrý stav, pak ale dostali další góly a to neunesli. Na hřiště vlétl trenér, něco říkal rozhodčími a poslal své hráče do kabin. Tím utkání skončilo,“ popisoval celou situaci předseda klubu z Červených Janovic Pavel Prchal.

Ten ale přidal ještě další postřeh. „U pana Kováče se to spíše nakumulovalo. Chtěl tím poukázat na to, co se děje na svazu. Svaz deklaroval, že chce pomáhat a více udělat i pro třetí třídu. Je potřeba, aby se svaz zamyslel. V tom musím dát za pravdu i trenéru Kováčovi,“ přidal Prchal.

Ještě dlouho po zápase byla cítit z hlasu trenéra Horních Bučic jeho naštvanost. „Je to nehorázné. Rozhodčí může pochybit, ale myslím si, že utkání podcenil i svaz, který poslal na zápas devatenáctiletého kluka,“ divil se Miroslav Kováč. „Za začátku se zdálo, že to bude všechno v pořádku. Jenže pak rozhodčí, nevím z jakého důvodu, pískal úplně katastrofálně proti nám. Třikrát náš hráč dostal loktem, potřetí mu tekla krev a ani nepřerušil hru. To jsme ještě přešli, v kabině jsme si v poločase řekli, že to ustojíme, neřešili jsme ani nařízenou penaltu proti nám. To jsme ustáli. Jenže pak fauloval domácí hráč našeho unikajícího zezadu, to bylo vidět i z helikoptéry. Bylo to jasně na červenou kartu, jenže sudí neudělil ani žlutou. Myslím, že by proti vyloučení neřekl nic ani sám hráč Červených Janovic. Do té doby bylo utkání celkem vyrovnané a mělo slušnou úroveň,“ vyprávěl kouč Horních Bučic. „Pak ale přišla fatální chyba, kdy rozhodčí pustil avizovaný afsajd od našeho laika, ale on situaci pustil a dostali jsme pátý gól. Myslím, že jsem udělal dobře, že jsem mužstvo stáhl ze hřiště, že to nevyvrcholilo něčím horším. Utkání jsem utnul a bylo to nejlepší řešení, co jsem mohl udělat,“ řekl Kováč.

Toho rozzlobila i další věc. „Nevím, proč mají Janovice výhodu toho, že mají na každé utkání tři rozhodčí. Proč mají takovou výjimku,“ rozčiloval se trenér. „Beru to v tomto směru jako pochybení svazu. Svaz nám řekl, abychom si zápas přeložili na neděli a že rozhodčí budou. Nebo že jsme si měli utkání natáčet. To není možné,“ čílil se Kováč. „Kdybych utkání neukončil mohlo to dopadnout mnohem hůře,“ je přesvědčený trenér Horních Bučic. „A to jsem nechtěl. Je to neobvyklá varianta a uvidíme, jak to bude svaz řešit,“ dodal kouč Miroslav Kováč.