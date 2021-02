Šance na převrat v myšlení se zjevila poté, co byl obviněn z podplácení a defraudace místopředseda asociace Roman Berbr, do té doby (bohužel) jasně nejmocnější muž tuzemského fotbalu. Rudolf Řepka, bývalý sekretář asociace, se po podzimním vypuknutí kauzy vrátil zpět do centra dění. Společně s Vladimírem Šmicrem, Ondřejem Lípou, Janem Kollerem a dalšími se pustili do rachoty. Objíždějí okresy, kraje, snaží se mobilizovat lidi z klubů.

„Zaměřili jsme se na Čechy. Víme, že se něco začalo hýbat ve dvaatřiceti ze čtyřiceti devíti okresů. Ne že bychom všude zažehli oheň, ale snad plamínek. Podle mě je to obrovský úspěch,“ říká šestačtyřicetiletý Řepka.

Od začátku říkáte, že budete kandidovat na předsedu okresu Teplice. Nezměnil jste názor? Nepůjdete výš?

Na okrese to platí. Budu se ucházet o post předsedy. Teď mám tuto ambici, další nechávám otevřené. Vnímám, že nějakou podporu mám, ale na druhou stranu jsou lidé, kteří říkají: Vždyť ty jsi ten od Pelty.

Ano, s bývalým předsedou asociace Miroslavem Peltou jste dlouhodobě spolupracoval, nyní o něm mluvíte dobře, byť je obviněn z dotačních machinací. Neděláte si zlo?

Když to tak cítím, tak se přece nebudu přetvařovat. Neříkám, že Mirek byl ideál, ale on měl vždy v srdci fotbal. Roman Berbr to měl jinak.

Jak?

Spíš chtěl z fotbalu něco vytáhnout. Mezi nimi byl obrovský rozdíl. Když byl Pelta předseda, těšil jsem se do práce, i když jsem věděl, že není všechno OK. Za Romana to bylo čisté zlo, proto jsem brzy odešel.

Myslíte, že vás lidé přijmou?

Nechávám to na nich. Záleží, jestli potřebují moje zkušenosti. Jsem čistý, nikdy jsem nic neukradl, neohnul, v pohodě se na sebe můžu podívat do zrcadla. Ale je možné, že mě nevezmou.

Vaše iniciativa stále mluví o okresech, krajích. Neměla by však už oznámit, kdo bude jejím kandidátem na předsedu celé asociace?

Rozumím tomu názoru, už bychom to neměli prodlužovat, ale…

Čekáte na to, jak se rozhodne úspěšný fotbalový diplomat Petr Fousek, že?

Vidíme, co za ním historicky je, co ve fotbale dokázal. Čeká relativně dlouho, myslím, že by se měl brzy vyjádřit. Když řekne, že má zájem být předsedou, Fevoluce půjde za ním.

Vyhrál by?

Myslím, že spojení Petr Fousek a Vláďa Šmicer by bylo neporazitelné. (Fouskovi vyjadřují podporu i další iniciativy a také Morava – pozn. red.) Vláďa by se dokázal vžít do role místopředsedy a Petra by respektoval.

Možností je také Vladimír Šmicer. Zdá se, že roli ve Fevoluci vzal vážně. Musím říct, že jsem to úplně nečekal, má pověst požitkáře, pohodáře.

Jsme hodně nablízku, v kontaktu jsme prakticky každý den. Mám podobný názor, pro mě je to – ne obrovské – ale překvapení.

V čem?

Jak se do toho dal. My jsme mu na začátku řekli, co bude jeho práce vyžadovat. On nezaváhal a řekl: Chci pomoct, chci změnit fotbal, čtyři roky tomu obětuju. Teď s námi jezdí po všech okresech. Před Vánoci jsme řešili plán a on: Jen na Štědrý den chci být doma. (usmívá se)

Mírné pochybnosti však byly i v tom, zda zvládne vysokou funkci. Přece jen, je to „pouze“ bývalý skvělý hráč.

Musím přiznat, že i já jsem to řešil. Ale on hrozně nasává informace, když někdo mluví, sleduje situaci. Pak si vše vyhodnotí a použije. Zabejčil se, že bude pomáhat okresům a krajům. Navíc o přesahu do zahraničí ani nemusíme mluvit. Mám z něj fantastický dojem.

Zvládl by post předsedy?

Ano, ale musí mít kolem sebe tým, který mu připraví agendu. Bez toho se nehne.

Má Fevoluce nepřátele? V Pardubickém kraji jejím podporovatelům vyhrožují.

Ano, to se stalo. Je vidět, že kde jsou opravdu problémy, tam se lidé mobilizují. Pardubicko je důkazem, kluby se dávají dohromady v každém ze čtyř okresů.

Malé kluby jsou slyšet, ale velké ligové mlčí. Proč?

Je to pravda, nikdo z nich s námi nekomunikuje. Asi mají jinou vizi.

Sekretář nesmí politikařit…

Jedenáct let byl generálním sekretářem fotbalového svazu. Tedy výkonnou silou, která diriguje i hlídá počínání úřadu, který se stará o chod největšího spolku v zemi, jímž fotbalová asociace už dlouhodobě je.



„Mám na starost sekretariát. Nemohu být politická persona, nemůžu dělat fotbalovou politiku,“ má jasno Rudolf Řepka, jenž na Strahově působil za čtyř předsedů: Pavla Mokrého, Ivana Haška, Miroslava Pelty a Martina Malíka. Skončil v roce 2018.



Ve funkci ho nahradil Jan Pauly, který se však chová mnohem výrazněji. Příkladem budiž poslední valná hromada asociace, kde tlačil na část moravských delegátů. Chová se podle Řepky jeho nástupce nevhodně? „Na první pohled to tak minimálně vypadá,“ zní odpověď.