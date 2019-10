Kouč národního týmu opět ve velkém vsadil na formu slávistické družiny a pozval hned osmičku sešívaných. „Přesvědčili nás svými výkony, Ligu mistrů zvládli dobře. Věřím, že v tom budou pokračovat, i když skupinu mají těžkou. Je pro nás výhoda, že Slavia hraje takové zápasy,“ uvedl Šilhavý.

Do nominace zařadil i fungující stoperskou dvojici Ondřej Kúdela - David Hovorka. Druhý jmenovaný si může připsat reprezentační premiéru. „Při absenci Marka Suchého a Tomáše Kalase jsme přistoupili k tomuto řešení. Hovorku sleduji delší dobu. Když pominu fotbalovou kvalitu, vím, jaký má přínos i pro kabinu. Líbí se mi jeho charakter,“ pochválil ve formě hrajícího středního obránce.

Skvělé výkony vynesly pozvánku i brankáři Ondřeji Kolářovi, který z tradičního tria gólmanů vystrnadil Tomáše Koubka. „Do současné formy Slavie hodně zapadá. Je důležitým článkem sestavy, jeho výkony jsou na dobré úrovni, proto jsme se tentokrát rozhodli takto,“ vysvětlil trenér.

K potěše trenéra se do nominace vrací záložník David Pavelka. „Jsem rád, je to tahoun reprezentace. Spolu se Součkem jsou ve středu hřiště hodně platní,“ podotkl Šilhavý.

Zraněný Schick

Přestože po přesunu do Lipska ještě neodehrál i kvůli zranění ani jeden zápas, šanci tradičně dostal i Patrik Schick. „Doufám, že jeho výkony to neohrozí. Vždy jsme s ním byli spokojení. Minule dal gól, i když ho trápily zdravotní problémy. Pokaždé se chce ukázat,“ kvitoval kouč.

Do útoku je ještě připravený Michael Krmenčík, jedno ofenzivní jméno by pak mělo zaplnit poslední volné místo v nominaci, kde by mohl dostat příležitost Zdeněk Ondrášek či Tomáš Necid. Trenéři však doposud vsadili hlavně na osvědčená jména. „Moc kluků v zahraničí nehraje stabilně, což není ideální, ale nikdo jiný nevylítnul natolik, že bychom ho povolali,“ dodal.

Proti favorizované Anglii budou chtít Češi především odčinit debakl 0:5 z ostrovní půdy. Jak na to, ukázalo i Kosovo, které sice od hvězdného celku dostalo pět branek, třikrát se ale dokázalo prosadit. „Hráli odvážně, určitě ukázali možnosti, jak řešit situace vepředu a nachytat je. My se ale hlavně musíme vyvarovat chyb, které jsme dělali,“ řekl Šilhavý.

V duelu, před kterým budou slavnostně ocenění hráči, jež nedávno ukončili reprezentační kariéru (Petr Čech, Daniel Kolář, Jaroslav Plašil, David Lafata), bude každý bod zlatý. „Trenér Southgate říkal, že po tomto srazu chtějí mít jistotu postupu, tak bychom jim to rádi zkomplikovali,“ prohlásil trenér.

V přátelském utkání proti Severnímu Irsku pak půjde především o šanci pro méně vytížené hráče. „Chceme rozložit síly, abychom viděli i další hráče,“ doplnil Šilhavý.

Zápas s Anglií se odehraje v pátek 11.10. v Edenu, se Severním Irskem se reprezentace utká na Letné v pondělí 14.10.

Nominace ČR:

Brankáři: Tomáš Vaclík (Sevilla/Šp.), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Jiří Pavlenka (Brémy/Něm.)



Obránci: Vladimír Coufal, Jan Bořil, David Hovorka, Ondřej Kúdela (všichni Slavia Praha), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim/Něm.), Jakub Brabec (Plzeň), Filip Novák (Trabzonspor/Tur.), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor/Tur.)



Záložníci: Josef Hušbauer, Lukáš Masopust, Tomáš Souček (všichni Slavia Praha), Jakub Jankto (Sampdoria Janov/It.), Jan Kopic (Plzeň), Vladimír Darida (Hertha Berlín/Něm.), David Pavelka (Kasimpasa/Tur.), Alex Král (Spartak Moskva/Rus.), Ladislav Krejčí (Boloňa/It.)



Útočníci: Michael Krmenčík (Plzeň), Patrik Schick (Lipsko/Něm.)