Minimálně druhá část tvrzení ale v poslední době poněkud kulhá. A to hlavně v kvalifikačních utkáních, což je pro pondělní duel s Černohorci jisté varování.

Tak jako celý český fotbal jen nostalgicky vzpomíná na „zlatou éru“, kdy z lavičky národní tým řídil Karel Brückner, tak i olomoučtí fanoušci s úsměvem na tváři loví z paměti kanonády proti Moldavsku nebo Arménii v bojích o EURO 2004 či MS 2006, při kterých nabitým stadionem obíhaly mexické vlny.

Od té doby vyrostl v těsné blízkosti stadionu luxusní hotel, kde reprezentace přebývá. Nyní to muži se lvíčkem na prsou mají do arény doslova, co by kamenem dohodil. Přes asfaltovou cestu můžou pohodlně vyrazit i v pantoflích.

"Věřím v plný stadion"

Reprezentanti do Olomouce dorazili již v sobotu, kdy stihli lehký regenerační trénink. Byť trávník dostal v posledních dnech zabrat kvůli finále MOL Cupu a vyvrcholení žákovského McDonald‘s Cupu, stopy to na něm nezanechalo.

„Delší dobu jsem tady v Olomouci nebyl, ale můžu potvrdit, že trávník je ve skvělém stavu. Nepochybuji, že na zápas bude skvěle připravený, abychom mohli hrát pěkný fotbal,“ pousmál se kapitán českého týmu Marek Suchý.

„Olomouc je krásné a přátelské město. Věřím, že přijde plný stadion a povzbudí nás v boji o tři body,“ doufal trenér Jaroslav Šilhavý, který ve zmiňovaných dvou olomouckých zápasech byl Brückerovým asistentem.

To poslední dvě kvalifikační olomoucké zkušenosti z „pobrücknerovské doby“ jsou pro reprezentaci o dost bolestnější.

V září 2010 na Hané národní tým padl po neproměněné penaltě Milana Baroše nečekaně s Litvou. Tým Michala Bílka ale ještě postup na evropský šampionát do Polska zachránil (mimochodem i díky úspěšné baráži s Černou Horou).

V mrazivém březnu 2013 ale naděje dalšího Bílkova výběru na postup na MS do Brazílie zmrazili třígólovým výpraskem Dánové.

Ideální čas naskočit zase na vítěznou vlnu a odskočit soupeřům ve skupině hned na startu. Tři body z pondělní večerní bitvy by se hodily náramně!