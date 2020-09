„Snad všechno dobře dopadne,“ doufá záložník samozřejmě s ohledem na poslední problémy s koronavirem. Zápas Ligy národů Slovensko - Česko by měl začít ve 20.45.

Je kolem týmu nervozita?

Tak bych to nepojmenoval. Mimofotbalových věcí se ale řeší víc, než bychom před zápasem všichni chtěli. Na druhou stranu je doba taková. Také v jiných oborech, než je fotbal, nemají lidé pro svou práci podmínky, na které byli zvyklí. Máme před sebou úkol připravit se tak, abychom odvedli dobrý výkon.



Do Bratislavy jste jeli autobusem. Byla to nějaká potíž?

Bylo by příjemnější cestu zvládnout letadlem tak, jak to bylo naplánované, i co se týká načasování přesunu. Původně jsme měli cestovat už ve středu, ne ve čtvrtek, vzhledem k zápasu by to pro nás asi bylo o něco lepší. Ale jsou to věci, které nás extra nerozptylují. My jsme tady s cílem odehrát dva zápasy. Věděli jsme, že doba je složitější a menší překážky mohou nastat. Pokud to dopadne tak, že už se nikdo další pozitivní neobjeví a my budeme moct nastoupit do dvou zápasů, pak je všechno v pořádku.

Do reprezentace se vracíte po téměř dvou letech. Byl národní tým váš hnací motor během těžkého zranění?

Určitě to byla jedna z motivací. Ale musím říct, že to byla jedna z těch na posledním místě. Člověk má před sebou nejdřív jiné cíle, reprezentace zůstává jako bonus a odměna za to, že se to postupně všechno povedlo. Nebylo to jednoduché období, trvalo to dlouho, než jsem se dostal zpátky. Jsem rád, že jsem se vrátil na takovou úroveň, abych si zasloužil pozvánku i do reprezentace.

A znovu hrajete proti Slovensku. Jako při vašem posledním utkání a také při prvním duelu trenéra Jaroslava Šilhavého.

Samozřejmě jsem si vzpomněl na to, že jedny z mých posledních zápasů před zraněním byly se Slovenskem. Myslím si, že personálně budou změny v obou týmech, ale na herním pojetí se nic zásadního za tu dobu nezměnilo, oba týmy se snaží hrát v podobném duchu jako naposledy.

Před dvěma lety v Trnavě jste měl jako nový kapitán proslov, o kterém se dost mluvilo. Chystáte něco i nyní?

Jsme zvyklí si před zápasem něco v kabině říct, ale není to nic, na co bych se speciálně chystal a přemýšlel nad tím. A už vůbec ne v souvislosti s tím, že jsem tady mluvil k týmu před necelými dvěma roky.