Ostrá kritika, se kterou se setkal reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý po nevydařeném kvalifikačním mači s Albánií, byla podle šéfa českého fotbalu za hranou. Předseda FAČR Petr Fousek má k Šilhavému a jeho týmu nadále plnou důvěru. „Postup na Euro máme pořád ve svých rukou,“ řekl Fousek po přátelském duelu v Maďarsku.

Češi se v kvalifikaci o Euro v Edenu utkali s Albánií. | Foto: CPA

Mdlý výkon, zmatená koncepce, nepochopitelná střídání. To všechno patřilo mezi věci, které byly po čtvrteční domácí remíze 1:1 s Albánií předhazovány trenéru Jaroslavu Šilhavému. Národní tým fanouškům tehdy moc radosti neudělal, počítalo se s výhrou.

„Diskutovali jsme s trenéry i hráči před zápasem, po zápase i poté v Maďarsku. Všichni víme, že umíme předvést mnohem lepší výkon. Věděli jsme, jakou sílu Albánie má. V zápase jsme bojovali i sami se sebou, bohužel nám to nesedlo. Ale to se občas stává, což se ukázalo v mnoha zápasech nejen naší skupiny,“ uvedl šéf FAČR Petr Fousek.

Na situaci české reprezentace v bojích o postup na mistrovství Evropy vidí negativa, ale účast na Euru je prý pořád zcela reálná. Dodejme, že přímo na turnaj v Německu postoupí první dva týmy ve skupině. Momentálně to jsou Albánci a Češi, favorizovaným Polákům se moc nedaří.

Cílem zůstává postup do Německa

„Kvalifikace je ve své polovině a my jsme samozřejmě mohli a měli mít víc bodů. Ale pořád to máme ve svých rukou. Věřím mužstvu, trenérům i celému realizačnímu týmu a úkol je jasný. Naším cílem jednoznačně zůstává postup na Euro do Německa,“ doplnil Fousek.

Ten odmítl prý až přehnanou kritiku, která se na tým a Šilhavého snesla po utkání s Albánií. „Kritika k fotbalu patří a s domácí ztrátou s Albánií samozřejmě nejsme spokojeni, ale některé komentáře byly za hranou. Pohledy mohou být různé a zklamaní jsme všichni,“ řekl Fousek.

„Ale v žádném případě nemůžeme připustit paniku, naopak je zapotřebí zachovat chladnou hlavu. Zvlášť v rozehrané kvalifikaci, když se za měsíc hrají další zápasy. Jsem přesvědčený, že hráči i trenéři vědí, co musejí v říjnu změnit a zlepšit, a že situaci musíme čelit tvrdou prací a zlepšeným výkonem v Albánii i doma s Faerskými ostrovy,“ dodal předseda FAČR směrem k říjnovým duelům.