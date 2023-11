Dlouho to trvalo, než něterý z hrdinů pondělního utkání proti Moldavsku, které česká fotbalová reprezentace zvládla 3:0, vyšel z kabiny před novináře. Aby ne, v šatně týmu se toho dělo opravdu hodně. Slavilo se, trenér oznamoval svůj konec a dorazily také drahé polovičky.

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. (střed) Tomáš Souček z ČR. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hola, hola, hola, EURO nás volá, ozývalo se z kabiny české fotbalové reprezentace bezprostředně po vítězném utkání s Moldavskem. „Eda Poustka je náš top. Složil písničku a odstartoval to. Všichni máme jeho oslavy rádi,“ přiznal kapitán týmu Tomáš Souček.

Zazněla také písnička od Karla Gotta C'est La Vie, Vysoký jalovec či Příběh nekončí. Čeští fotbalisté si výhru a zajištěné mistrovství Evropy užívali. I když oslavy mohly být ještě veselejší.

Trenér Šilhavý skončil: Nechápal jsem zlost veřejnosti. Aféra mě ranila

Splněný cíl si užíval také trenér Jaroslav Šilhavý. Povedlo se mu tým na závěrečný turnaj dostat, on sám však u toho nebude. Hlavní kouč ohlásil hráčům sám rezignaci právě v době oslav po utkání. V mixzóně, kde novináři čekali na ohlasy fotbalistů, byl slyšet dlouhý hlasitý potlesk, který patřil právě nyní již bývalému trenérovi.

Pivo bylo povoleno

„Mrzelo nás to, trošku nás to také srazilo z oslav. Trenér tady byl pět let a měl úspěchy,“ komentoval Souček. O chvíli později se ozval druhý aplaus, to pravděpodobně domluvit předseda FAČRu Petr Fousek. Posléze se kouč rozloučil také s fanoušky před stadionem.

Mezitím v útrobách Androva stadionu číšník několikrát pronesl plato plné piv, se kterým zamířil přímo do šatny. Hráči si zlatavý, pro Čechy typický mok zaslouženě vychutnávali. Teď už opravdu bylo po zápasech, bylo co slavit a hlavně to měli povoleno.

PŘEHLEDNĚ: Češi můžou vyhlížet los Eura. Řeší se soupeři i stadiony

Jedním z hrdinů a strůjců pondělní důležité výhry byl také útočník Plzně a bývalý sigmák Tomáš Chorý, který se vrátil domů. Právě on byl mezi třemi respondenty, kteří zamířili posléze před novináře. Jenže ještě předtím dostala přednost jeho drahá polovička, která dorazila na recepci Androva stadionu svému muži pogratulovat k vydařenému debutu a premiérové trefě. Došlo na pusy i objímání.

Stejně tak přijímal gratulace brankář Jindřich Staněk, který se konečně dočkal. Až ve svém osmém utkání za národní tým vychytal první vítězství a připsal si také první čisté konto (ač za poločas, který odchytal proti Švýcarsku, branku nedostal).

Všichni do Belmonda

Samotní fanoušci si užili s fotbalisty děkovačku ještě na trávníku olomouckého stánku. Vzhledem k nepříjemnostem, které se národním týmem prohnaly v neděli dopoledne, dokázali aféru otočit a skandovali: „Všichni s námi do Belmonda hej, hej, hej.“

A děly se věci i poté. Fanoušci čekali před východem z Androva stadionu na hráče a dočkali se. Ti vyšli ven, drželi se za ramena a zpívali: „Jede, jede mašinka.“ Zároveň si u toho se svými příznivci plácali.

Jak dlouho oslavy potrvají, kdo tým převezme a jak si tým povede na EURU? Tyhle otázky budou dříve či později zodpovězeny.