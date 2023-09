Fotbalisté chtějí s Albánií zvítězit. Souček je po ráně do hlavy fit a těší se

Fotbalová reprezentace se chystá na čtvrteční zápas proti Albánii (od 20.45 v Edenu), který by mohl zajímavě promluvit do dalšího vývoje kvalifikační skupiny. V sestavě týmu pravděpodobně nebude chybět ani kapitán Tomáš Souček, který se po hrozivém střetu v anglické Premier League zapojil zpět do plného tréninku. „Albánii řadím do dost podobné pozice jako Polsko. Určitě to bude těžký zápas,“ vyprávěl před středečním tréninkem reprezentační lídr

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte