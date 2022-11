Byl to zápas, který jste si v Lize mistrů užil nejvíc? Asi ano. Hráli jsme doma, věděli jsme, že nemáme co ztratit. Chtěli jsme Barcelonu potrápit, ale ona zase ukázala, jak je silná, byla nesmírně produktivní. My jsme taky šance měli, ale nedali jsme.

I tak jste měli v letošní Lize asi nejblíž k zisku bodů?

Souhlasím. První poločas byl z naší strany dobrý, Barcelona držela míč a obehrávala si to. Dařilo se nám jí to znepříjemňovat. Ale dvakrát si našla okénko. Škoda toho gólu do šatny, už jsme se viděli v poločase za stavu 0:1.

Bílek: Proti Barceloně jsme byli nejblíž bodu. Teď už ale myslíme jen na Spartu

Ani za stavu 0:2 jste se však nevzdali…

Věděli jsme, že můžeme zápas zdramatizovat kontaktním gólem, což se potvrdilo. Ale pak Barcelona zase ukázala, že jí stačí jedna akce, a znovu nám dvakrát utekla na rozdíl dvou gólů a bylo to.

I tak ale budete na zápas vzpomínat rád, dal jste Barceloně dva góly. Jak to zní?

Je to krásný pocit, něco nezapomenutelného. Budu na to vzpomínat hodně dlouho a ještě si to s klukama rozebereme, něco si od nich vyslechnu (úsměv).

Tomáš Chorý.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Na hattrick jste nemyslel?

Jasně, že se mi nechtělo z placu. Říkal jsem to trenérovi, když jsem se šel ke střídačce napít. Ale když přišel gól na 2:4, už asi nebyl důvod, abych zůstával. Kouč mě stáhl a já to respektuju.

Mohli by vás góly vystřelit až do reprezentace?

Těžko říct, tohle pro mě není téma. Já se koncentruju na zápasy s Viktorkou, to je pro mě nejdůležitější. Máme za sebou Barcelonu, teď se musíme připravit na ligu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

V ní se vyznačujete dobrou defenzivou, ale v Champions League se mi zdálo, že jste snadno inkasovali. Je to dáno vyšší kvalitou soupeřů?

Stál bych za tím, že je to kvalitou, hraje se v obrovské rychlosti. Myslím, že se nemáme za co stydět. Stála proti nám světová extratřída. Bayern i Inter Milán se určitě budou chtít poprat o triumf v Lize mistrů.

Může vás sympatický výkon proti Spartě povzbudit do sobotního ligového šlágru se Spartou?

To bych neřekl, ty zápasy jsou rozdílné. Budeme se snažit vzít si z Ligy mistrů to nejlepší, můžeme něco od soupeřů zkusit praktikovat v české lize. Ale dál chceme zůstat u našeho systému, protože to jsou opravdu dvě nesrovnatelné soutěže.