Fotbalová reprezentace má důvod k oslavě. Po sérii vzestupů a pádů v kvalifikační skupině se nakonec prokousala na Euro. Jenže… Kdo bude národní tým trénovat? Jaroslav Šilhavý totiž bezprostředně po pondělním zápase v Moldavsku na svou funkci rezignoval. Na výkonném výboru Fotbalové asociace ČR teď je, aby zvolila kouče nového. Deník se zeptal známých fotbalových osobností, koho by si přály za nového reprezentačního trenéra.

Martin Svědík | Foto: ČTK

O budoucnosti Jaroslava Šilhavého u reprezentačního áčka se diskutovalo už během kvalifikace. Po krachu v Albánii, kde Češi prohráli 0:3, se už jeho osobou zabýval dokonce i výkonný výbor FAČR. Šilhavý vše ustál a kvalifikaci dojel do konce. Úspěšně, reprezentace se probila na Euro do Německa.

Tím více zapůsobilo vyjádření zkušeného kouče jako blesk z čistého nebe. „Nechci pokračovat. Tlak byl enormní, leckdy jsem ho ani nechápal,“ oznámil ihned po utkání před televizními kamerami.

Vedení českého fotbalu tak před nadcházející vrcholnou akcí, která začíná v polovině června příštího roku, čeká hledání nového trenéra.

Ve fotbalových kruzích zaznívá hned několik jmen trenérů, kteří by mohli převzít reprezentační kormidlo. „Já bych se nebál dát šanci Martinovi Svědíkovi. Jeho práce ve Slovácku je úžasná, má i zkušenosti z mládežnické reprezentace. U ní to ale ale jiná práce, odlišný styl trénování. Člověk je spíš manažer než trenér. Měl by umět komunikovat s hráči, médii a vysvětlit jim nejen důvody nominace, ale i další věci,“ prezentoval svůj názor vicemistr Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec.

Právě jméno kouče Slovácka se mezi fotbalovými osobnostmi hojně skloňuje. Určitě jsem pro pana Svědíka. Je za ním vidět dlouhodobá práce. Do Slovácka přišel, když byl tým na sestup a s podle mne spíše průměrným kádrem se pravidelně dostává mezi nejlepší kluby ligy a zahráli si také v Evropě. A za vším je jeho jasný trenérský rukopis, fotbalu obrovsky rozumí,“ chválí trenéra i bývalý fotbalista pražské Sparty Zdeněk Folprecht.

Slováckého trenéra by rád na reprezentační lavičce viděl i další z vicemistrů z evropského šampionátu v Anglii Martin Frýdek. „Já bych viděl jako dobré spojení, říkal jsem to už dříve, Ivan Hašek s Martinem Svědíkem. Zkušenost a dravé mládí, líbilo by se mi to. Svědík je takový, že co na srdci, to na jazyku, přísný, ale spravedlivý, i když někdy výbušný. Ivan je zkušený, kliďas, také se ale umí rozčílit. Myslím, že by to v této dvojici mohlo fungovat,“ vybral by si tandem Hašek a Svědík.

Na první dobrou měl o jménu nového trenéra jasno i mistr Evropy do 21 let David Kobylík. „Vítězslav Lavička, protože má zkušenosti. Trénoval reprezentaci do jednadvaceti let, Spartu, byl v zahraničí. Všeobecně má ve fotbalovém prostředí respekt,“ uvedl přednosti svého adepta, jehož jméno také mezi oslovenými často zaznívalo. Lavičku a Svědíka pak jmenoval třeba i bývalý reprezentační trenér Pavel Vrba.

Koho by si na postu reprezentačního trenéra přály fotbalové osobnosti? Petr Johana, bývalý reprezentant: Máme dostatek kvalitních trenérů, kteří se těžké role dokáží zhostit.

Zdeněk Pospěch, bývalý reprezentant: Možná bych se díval do zahraničí.

David Kobylík, mistr Evropy do 21 let: Vítězslav Lavička

Petr Uličný, fotbalový trenér: Žádný tip, kdo by to mohl převzít, nemám.

Pavel Vrba, bývalý reprezentační trenér: Napadají mě dvě jména. Vítězslav Lavička a Martin Svědík.

Marek Heinz, bývalý reprezentant: Vítězslav Lavička, Martin Svědík, nebo Jindřich Trpišovský.

David Lafata, bývalý reprezentant: Někdo zkušený, využít bychom měli úspěšnou generaci z ME 1996 a 2004.

Jiří Štajner, bývalý reprezentant: Kdybych si měl někoho přát, řeknu Ivana Haška.

Petr Voříšek, mistr Evropy do 21 let: Ivan Hašek, nebo Vítězslav Lavička.

Tomáš Sedláček, bývalý ligový fotbalista: Jindřich Trpišovský, nebo Martin Svědík.

Miroslav Kadlec, kapitán vicemistrů Evropy: Martin Svědík.

Zdeněk Folprecht, bývalý ligový fotbalista: Martin Svědík.

Martin Frýdek, vicemistr Evropy: Spojení Ivana Haška s Martinem Svědíkem.

Petr Švancara, bývalý ligový fotbalista: Martin Svědík, nebo Jindřich Trpišovský. V záloze Miroslav Koubek.

Luděk Kovačík, mistr ligy 1986 s Vítkovicemi: Kdo konkrétně by to měl být, nevím.

David Oulehla, trenér Vysočiny Jihlava: Vítězslav Lavička.

Jan Polák, bývalý reprezentant: Ivan Hašek, nebo Vítězslav Lavička.

Bez šance by ale nemusel být ani Ivan Hašek, kterého by si na lavičce přál vidět trojnásobný ligový šampion Jiří Štajner a spolu s Lavičkou ho jmenoval i další z mistrů Evropy do 21 let Petr Voříšek, případně muž, jehož jméno se v souvislosti s reprezentací také skloňuje, a sice současný kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský.

Jak on, tak Svědík ale jsou smluvně vázáni v klubech, proto má třeba Petr Švancara v záloze Miroslava Koubka. „Tam by ho možná z klubu uvolnili, protože má schopné asistenty Honzu Trousila s Markem Bakošem, kteří by to teoreticky mohli vzít za něj. Míra Koubek je trenér, za kterým hráči jdou, umí načíst soupeře a jak ho potkávám ve studiích, fotbalem žije čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Uměl by trefit sestavu a je oblíbený i u médií, což třeba neplatí o některých volných adeptech,“ myslí si.

Limberský by trojici z baru na Euro nevzal

Je tu však ještě jeden palčivý problém. Jak naložit s Jakubem Brabcem, Vladimírem Coufalem a Janem Kuchtou, kteří se na závěrečný kvalifikační duel s Moldavskem připravovali v olomoucké diskotéce?„Byla by škoda ztrácet kvalitu v kádru. Kluci se za svůj prohřešek omluvili, vím, že je to málo, na druhou stranu jsme ale jenom lidi,“ mluví smířlivě bývalý reprezentant Zdeněk Pospěch.

Ne všichni jsou ale tolerantní. „Trojici fotbalistů, kteří byli před zápasem s Moldavskem v baru, bych na Euro 2024 nepovolal,“ měl jasno další někdejší reprezentant David Limberský.

„Myslím si, že případný návrat Brabce, Kuchty a Coufala by neměl řešit nový trenér, ale přímo svaz. Je otázka, jak se k tomu postaví. Za mě ale všichni tři hráči udělali něco nepochopitelného. Přemýšlel jsem nad tím celou neděli, tohle se prostě nesmí dělat," tvrdí Jiří Štajner.

Další omluvy za diskotéku. Vím, že se to nebude opakovat, ubezpečuje Coufal

Svaz už se také vyjádřil. K definitivnímu vyřazení z reprezentace nepřikročil a případné další kroky nechává na nástupci Jaroslava Šilhavého.

Martin Frýdek vidí řešení třeba i ve finančním postihu. „Bude záležet na výkonnosti, jak budou hrát, určitě bych nad nimi nelámal hůl. Nějaké potrestání, vysoká pokuta, tam musí být, to je samozřejmé. Prošli celou kvalifikací a pokud budou mít výkonnost, pozval bych je."

To trenér druholigových fotbalistů Jihlavy David Oulehla se vyjádřil rezolutně. „Vzít je na EURO? V žádném případě!" odpověděl.

Český fotbal ani po postupu na Euro zřejmě nečeká úplně klidné období. Bude zajímavé sledovat, jak to nakonec kolem reprezentace všechno dopadne.