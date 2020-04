"UEFA stále počítá s tím, že bychom na začátku září měli v rámci prvního reprezentačního srazu otevřít druhý ročník Ligy národů. Snaží se poskládat mozaiku tak, aby vše do sebe zapadlo," řekl Malík České televizi.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 UEFA přesunula červnové mistrovství Evropy na příští rok a odložila březnový i červnový reprezentační termín, kdy se mělo mimo jiné hrát play off o šampionát. Český tým se měl v březnu utkat v USA v přípravě s Mexikem a Hondurasem. Co bude s březnovými a červnovými zápasy, není jasné. UEFA nejprve březnový termín přesunula na červen a posléze odložila i letní duely.



"Těch tabulek, jak by scénáře mohly vypadat, je celá řada. FIFA ve spolupráci s UEFA se zabývají například i tím, že kdyby se nám ta okna ještě více krátila, tak příští rok na jaře by byla protažena. Nehráli bychom dvě reprezentační utkání v jednom okně, ale celkem tři. Tam bychom se pokoušeli dohnat časový handicap, který by mohl nastat. Ale jsou to jen jakýsi tabulky, není to nic, co by bylo platné," přiblížil Malík.

"Ale než se Evropa bude blížit nějakému výhledu na to, že se může v masovějším měřítku spouštět fotbal, bude to stále tápání a přehazování tabulek," dodal.

S UEFA komunikuje FAČR prakticky neustále. "Máme s UEFA na bázi každého týdne minimálně jeden konferenční hovor. Probíhá celá řada jednání jeden na jednoho, kdy si s kolegy píšeme, telefonujeme, takže UEFA má velmi podrobný přehled, jaká je v jednotlivých zemích situace, Českou republiku nevyjímaje. O vládních opatřeních UEFA detailně informujeme," podotkl Malík.