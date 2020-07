Hlavním důvodem odloženého restartu je fakt, že ve fotbalovém Dallasu odhalilo testování šest případů koronaviru nového typu. Na testování se ale "zasekl" i soupeř Dallasu, kanadský Vancouver. Členům tamního klubu musely být testy provedeny znovu, a tak se až na pondělí posunul i jejich přílet do dějiště utkání, kterým je Orlando.

Právě na Floridě se fotbalisté všech šestadvaceti celků zámořské MLS utkají turnajovým způsobem, porce 54 utkání by měla podle původního plánu skončit 11. srpna.

Zdeněk Ondrášek a jeho spoluhráči nakonec poprvé kopnou do míče v soutěžním utkání až 15. července, kdy je na programu jejich utkání proti Seattlu. Právě na obhájce titulu narazil Dallas v úvodním kole play off loňské sezony a po dramatickém průběhu prohrál 3:4 po prodloužení. Ondrášek tehdy opouštěl hřiště v 95. minutě.. Letos zatím naskočil do obou odehraných utkání a dvakrát rozvlnil síť soupeře.