Trenér Jaroslav Šilhavý, kapitán Bořek Dočkal a benjamínek Adam Hložek seděli kolem jedenácté večer na tiskové konferenci a nebyli zrovna v rozverné náladě. Bylo to zvláštní, vždyť chvíli před tím udolali domácí Slovensko jednoznačně 3:1. Hráli znamenitě.

Čekali byste radostné výrazy. Jenže v tu chvíli už bylo jasné, že sraz končí kvůli nařízení hygieničky Martiny Marešové. Pondělní duel se Skotskem (měl se hrát v Olomouci) byl odvolán. Verdikt vyvolala situce v národním týmu, kde se během necelého týdne objevili dva členové realizačního týmu nakažení koronavirem. „Je obava, že by se mohl šířit dál,“ řekl mluvčí asociace Michal Jurman.

Reprezentanti na tiskové konferenci rozhodnutí nekomentovali, zato se později rozjeli na sociálních sítích. A neměli pro ukončení srazu zrovna pochopení.

„Co to má znamenat?“ napsal na Twitter záložník Jakub Jankto. „Všechno bylo perfektní, kdyby nepřišlo rozhodnutí od hygieny. Máme dva nakažené, ale z řad realizačního týmu. Hráči jsou negativní,“ přidal se další středopolař Alex Král.

Jankto byl na první pohled výrazně rozladěný. „Nechápu určité věci. Před zápasem se vědělo, že máme v týmu nakaženého a dostali jsme zelenou. Po zapáse dostaneme okamžitou stopku a všichni se musí vrátit domů? Proč?“ ptal se. „Proti Skotsku riskujeme kontumaci. Proč jsme teda dneska hráli a vystavili se do kontaktu se Slováky? Navíc po návratu domů pravděpodobně nedostaneme ani karanténu, což mi logicky nedává žádný smysl, a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech. Jsme hrozba, ale po návratu už můžeme kamkoli. Co to má znamenat?“

Otázka karantény už je zodpovězena. „Hráči by měli projít zkrácenou a následně být přetestováni,“ objasnil Jurman.

„Zrušil se nám zápas a nikdo neví, co bude dál. A jak to bude s dalším srazem, kde nás čekají tři venkovní zápasy,“ napsal Král.