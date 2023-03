Katastrofa a noční můra. Lewandowski a spol. to v Polsku schytali. Omlouvali se

Nečekali, že to půjde snadno. Ale ani si nepřipouštěli, že by to mohlo skončit katastrofou. Polští fotbalisté si malovali úspěšný vstup do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Jenže v Praze narazili na nažhaveného soupeře, se kterým si nevěděli rady. Favorit totálně selhal, s Českem prohrál 1:3. Není divu, že Robert Lewandowski a spol. byli doma vystaveni tvrdé kritice.

Robert Lewandowski | Foto: se souhlasem CPA