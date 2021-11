Půjde o poslední šampionát, který ve svém dějišti přivítá „jen“ dvaatřicet reprezentačních mužstev. Naopak první turnaj v historii, jenž se odehraje na přelomu listopadu a prosince. Katar se může těšit nevídané originalitě.

Evropa tak naposledy vyšle na mistrovství světa 13 nejlepších mužstev. Další vstupenky se rozdělí mezi Afriku, Asii, Oceánii a celý kontinent Ameriky. A nutno říct, že vyluštit postupové klíče je mnohdy nadlidský výkon.

Pojďme hezky od začátku. Jedno je jisté: do týdne bude znát evropská část už deset jistých účastníků šampionátu. Ty vyprofilují závěrečné bitvy v kvalifikačních skupinách, kde je však situace zamotaná jako pavučina.

První dvě vstupenky rozdané, Česku hrozí smrtící baráž

Kromě Dánska a Německa, kteří si svou účast v Kataru zajistili suverénními výkony s předstihem, nemá nikdo z favoritů zatím klid na duši. Ze začarovaného kruhu můžeme pomalu vyčlenit i Belgii, té stačí uhrát v duelu s Estonskem bod, aby doplnila duo šťastných.

Jinak se tu o žádné pohotové jízdě hovořit rozhodně nedá. Francie, Itálie, Španělsko. Na první pohled byste si řekli, že snad ani není možné, aby takové velmoci v evropské konkurenci zaškobrtli. A ono světe div se, budou muset o svou letenku do Asie v závěru ještě bojovat.

Do příštího úterý tak přibude k Dánům s Němci dalších osm vítězů základních skupin. Týmy na druhých místech však nemusí smutnit, na ně čeká v březnu příštího roku baráž. Tu navíc doplní ještě dva nejvýše postavení vítězové loňské Ligy národů. A jedním z nich by měla být i česká reprezentace.

Pro výběr kouče Šilhavého to tak znamená, že se téměř s jistotou ukáže v závěrečné baráži, avšak postup až z třetího místa skupiny E by znamenal nálepku nenasazeného celku. A rovněž tak nejtěžšího možného soupeře.

Pokud by favorité nezvládli závěr skupiny, tak by nástřel březnové baráže mohl vypadat klidně následovně: Španělsko, Itálie, Portugalsko, Francie či Anglie. Řekněme si upřímně, to by byl pro národní tým poměrně hořký nápoj.

Těžká závěrečná prověrka pro favority

A jak tedy hovoří kvalifikace těsně před cílovou rovinkou?

Ve skupině A je situace naprosto jednoduchá. Na prvních dvou místech se osamostatnily celky Srbska a Portugalska, které si to o první místo v tabulce rozdají v nedělním klání v Lisabonu. Parta kolem Cristiana Ronalda navíc drží výhodu jednoho zápasu k dobru. Pokud ve čtvrtek v Irsku uspěje, bude jí pak stačit pouze bod.

Hned v následující skupině nastává takřka identická situace. O první místo se spolu od počátku přetahují houževnatí Švédové se Španěly, teoretickou naději na baráž drží ještě Řekové. Pokud však favorité z Pyrenejského poloostrova zvládnou zápas v Aténách, bude v neděli na programu vyvrcholení skupiny – přímý souboj o postup na MS.

A aby těch vzájemných střetů nebylo málo, tak do stejné postupové matematiky se zamotala i skupina s písmenem C. Tam jsou však karty rozdány naprosto jasně: Itálie, nebo Švýcarsko, oba týmy po 14 bodech, vítěz bere vše. V pátek tak budeme v Římě svědky utkání, které pošle jeden tým do Kataru a druhý do baráže.

Nejvíce zamotanou skupinu mají na svědomí mistři světa z roku 2018. Francouzi coby favorité mají sice postup na dosah, stačí jim doma porazit Kazachstán. Avšak o druhé barážové místo se v závěru kvalifikace porve rovnou trio Finsko, Ukrajina a Bosna. A tady to bude pořádně zamotané.

Zdroj: Youtube

Belgie těsně před Katarem, Slováci s máslem na hlavě

Skupina s českou reprezentací je naopak téměř rozhodnutá. Belgii může od postupu odradit jen působení nadlidských sil, nyní tak půjde jen o to, kdo si z dvojice Česko-Wales zařídí lepší postavení do březnové kvalifikace.

Na dosah katarskému luxusu jsou rovněž Nizozemci, těm bude stačit neklopýtnout a porazit v posledním utkání Nory. Podobně jsou na tom Angličané, ti budou zase hájit první příčku ve dvojzápase s Albánií a San Marinem.

Za očekáváním zůstali Maďaři, Slovinci či Rakušané. To největší zklamání však zatím prožívají Slováci. Po zpackaných zápasech s fotbalovými trpaslíky Maltou a Kyprem s předstihem odevzdali postupový klíč do rukou Chorvatska s Ruskem, kteří si to v nedělním vzájemném klání ve Splitu rozdají doslova na život a na smrt.

Suma sumárum, na národní tým čeká v případné baráži pořádná šichta. Ve hře jsou soupeři jako Polsko, Norsko, Rumunsko či jeden z poražených favoritů v soubojích o první místo skupiny. Jeden zápas a můžete dát Kataru definitivní sbohem.

Fotbalový maraton plný náročné matematiky startuje již dnes večer. Následujících šest dní tak patří evropskému fotbalu. Kdo se s chutí ujme dalších osmi vstupenek do Kataru?