Přestože samotné utkání nabídlo jen jediný gól, navíc až v poslední desetiminutovce, zápas byl událostmi nabitý daleko více. Hodně se mluvilo už o předzápasových gestech proti rasismus. Zatímco domácí poklekli, aby podpořili hnutí Black Lives Matter, Češi zůstali stát a prstem ukázali na nápis respekt na rukávu.

Hořký zápas pro Čechy. Místo boje o světový šampionát přátelák s Walesem

Dál už šlo zejména o fotbalové události. České naděje značně zchladila sporná červená karta, kterou krátce po přestávce inkasoval Patrik Schick. Ten se v souboji při standardní situaci ohnal po soupeři a byl vykázán ze hřiště. V plném počtu ale nedohráli ani domácí. Connor Roberts si ve vzdušném souboji počínal nedovoleně a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Nejvýraznější postavou zápasu se ovšem stala velšská hvězda Gareth Bale. Ten v 81. minutě přesně odcentroval a zařídil jedinou branku utkání. Emoce pak vzbudil navíc ještě jednou. Před vzdušným soubojem s Kúdelou se za sebe ohlédl a vzápětí ve výskoku zasáhl českého stopera loktem do obličeje. Pro obránce Slavie zápas skončil krvavým zraněním.

Komentátor si nebral servítky

Šlo v podání velšského kapitána o úmysl a mstu za Kamaru? Odpověď kromě samotného hráče nikdo nezná, zákrok v každém případě rozvířil divoké diskuse. Rumunský sudí Ovidiu Hategan ho vůbec nepotrestal, čeští fanoušci ale měli jasno, že se jednalo o úmysl. Zatímco oni cítili vůči Baleovi silnou antipatii, příznivci z ostrovů jeho mstu ocenili.

Servítky si tehdy nebral ani komentátor televizní stanice Sky Sports, který komentoval zákrok těmito slovy: „Jsem si jistý, že velká část fotbalové komunity se nebude zlobit, že dostal úder do obličeje.“

Dal někdo víc gólů než Bale? Vyzkoušejte si kvíz o velšském fotbale

Čeští fanoušci však Baleovi jeho nesportovní zákrok určitě neodpustili. V říjnové odvetě v Praze se nepředstavil ani útočník Realu Madrid, ani Kúdela. V úterý se tedy může jednat o první střetnutí české reprezentace s Garethem Balem po tomto incidentu.

Odpustili mu to už čeští hráči, nebo se úder loktem do obličeje jejich parťáka promítne i do atmosféry tohoto utkání? Otázkou bude i to, jestli Bale proti českému národnímu týmu vůbec nastoupí. Velšský trenér Robert Page totiž dopředu avizoval, že šanci by měli dostat hlavně mladší hráči, kteří s mezinárodním fotbalem nemají tolik zkušeností.