Hrál na olympijských hrách v Sydney, pod Ivanem Haškem kopal ve Spartě. Roman Lengyel sledoval oba zápasy české fotbalové reprezentace velmi pečlivě. "První zápas v Gruzii? Hodně nepovedená záležitost," vyprávěl. Popsal i to, co se mu nelíbilo. "Nominace byla zvláštní. Nechápu, jak mohou být v národním týmu hráči, kteří ve svých klubech nehrají. Když se nedostanete půl roku na hřiště, tak přece nemůžete hrát v reprezentaci. Za nominaci je odpovědný trenér."

Lengyel by určitě v této fázi sezony trenéra neměnil. "Druhý zápas byl lepší, bylo vidět, že hráči víc bojují. Mám trenéra Haška rád, na působení ve Spartě pod ním rád vzpomínám. Po vítězství nad Ukrajinou byl do realizačního týmu nesahal."

Roman Lengyel prošel několika mládežnickými reprezentacemi České republiky, nastoupil za českou reprezentaci do 18 let (4 zápasy, 3 remízy, 1 prohra, 0 vstřelených gólů), do 20 let (1 zápas, 1 výhra, 0 vstřelených gólů) a do 21 let (24 zápasů, 13 výher, 4 remízy, 7 proher, 0 vstřelených gólů). V roce 1998 odehrál tři utkání za český reprezentační B-výběr na turnaji v čínské Šanghaji. Postupně hrál proti TSV 1860 München (výhra 1:0), Ramplas Juniors (prohra 1:2) a FC Šanghaj (výhra 3:0).

Nastoupil i v českém olympijském výběru do 23 let na letních hrách v Sydney v roce 2000. 13. září 2000 odehrál plný počet minut v utkání se Spojenými státy americkými, zápas skončil remízou 2:2. 16. září 2000 v Brisbane podlehl český tým Kuvajtu 2:3, Lengyel nastoupil opět v základu a ve závěru utkání korigoval výsledek vstřelenou brankou na rozdíl jednoho gólu (na konečných 2:3). V posledním zápase českého týmu v základní skupině s Kamerunem hrál do 62. minuty, český národní tým remizoval 1:1 a se 2 body obsadil poslední příčku v tabulce skupiny C.